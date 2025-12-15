Şeb-i Arus Konseriyle Gebzelilere Unutulmaz Bir Manevi Gece Yaşatıldı

Tasavvuf musikisinin seçkin eserleri, Şef Arif Ustacık şefliğinde başarıyla icra edildi. Gecede seslendirilen eserler, Şeb-i Arus’un manevi iklimini salona taşıyarak dinleyicilere huzur dolu anlar yaşattı.
Şiirlerle Duygu Dolu Anlar
Programda şiir yorumcusu sanatçı Seyfullah Kartal tarafından okunan şiirler, geceye ayrı bir anlam kattı. Kartal’ın etkileyici yorumları, müzikle bütünleşerek katılımcıları derin bir duygu yolculuğuna çıkardı.
Konsere Gebzelilerden Tam Not
Konser sonunda sahne alan sanatçılar uzun süre alkışlanırken, izleyiciler böylesine anlamlı ve etkileyici bir program için memnuniyetlerini dile getirdi. Gebze Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus Konseri, hafızalarda iz bırakan unutulmaz bir gece olarak tamamlandı.
(Erkan ERENLER)