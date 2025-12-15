KÜLTÜR VE SANAT:
Şeb-i Arus Konseriyle Gebzelilere Unutulmaz Bir Manevi Gece Yaşatıldı

Gebze Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus Konseri, Gebzelilere müthiş bir gece yaşattı. Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

15 Aralık 2025 Pazartesi 15:01

 Tasavvuf Musikisiyle Gönüllere Dokunan Ezgiler

Tasavvuf musikisinin seçkin eserleriŞef Arif Ustacık şefliğinde başarıyla icra edildi. Gecede seslendirilen eserler, Şeb-i Arus’un manevi iklimini salona taşıyarak dinleyicilere huzur dolu anlar yaşattı.

Şiirlerle Duygu Dolu Anlar
Programda şiir yorumcusu sanatçı Seyfullah Kartal tarafından okunan şiirler, geceye ayrı bir anlam kattı. Kartal’ın etkileyici yorumları, müzikle bütünleşerek katılımcıları derin bir duygu yolculuğuna çıkardı.

Konsere Gebzelilerden Tam Not
Konser sonunda sahne alan sanatçılar uzun süre alkışlanırken, izleyiciler böylesine anlamlı ve etkileyici bir program için memnuniyetlerini dile getirdi. Gebze Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus Konseri, hafızalarda iz bırakan unutulmaz bir gece olarak tamamlandı.

(Erkan ERENLER)

