Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu fuarda; Evlilik Fuarı'nda gelinlik defilesi büyüledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 3. Evlilik Fuarı’nda evlenecek çiftler için görücüye çıkan gelinlik ve bindallılar, sahnede nefes kesti. Birbirinden farklı desen ve tasarımlarla oluşturulan gelinlik, nişanlık ve bindallılar, mankenlerin üzerinde hayat buldu. Defilenin ardından Psikolog ve Aile Danışmanı Dr. Ferhat Aslan, evliliklerdeki sorunların çözümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÇİFTLERE REHBER OLACAK FUAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Düğün Davet Etkinlik işletmecileri Dayanışma Geliştirme Derneği’nin organizasyonluğunda düzenlenen 3. Evlilik Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor. İki gün boyunca evlilik hazırlığı yapan çiftlere rehberlik edecek olan fuarda; davet, düğün organizasyonları, kuaför ve makyaj hizmetleri, gelinlik, damatlık, abiye, bindallı gibi kıyafetler sergilenecek.

BU FUARDA NE ARARSAN VAR

Evlilik hazırlığında olan çiftler, bu fuarda düğün organizasyonu yapabilecek, kuaför hizmeti için randevu ayarlayabilecek. Çiftler ayrıca gelinlik, bindallı ve damatlığını binlerce çeşit arasından yine bu fuarda seçebilecek. Öte yandan çiftler için nikah kalemi tasarlayan bir firma da yine bu fuarda sizleri bekliyor olacak. Çiftler, bu kalem ile mutluluğa 'evet' diyecekleri özel anlarına şahitlik eden kalemi ömür boyu saklayabilecek.

BÜYÜKŞEHİR BANDO TAKIMI FUARI RENKLENDİRDİ

Defilenin ardından Büyükşehir Belediysi Bando Takımı, Evlilik Fuarı’na gelen çiftler ve davetliler için en güzel ezgilerini seslendirdi. Davetliler, Bando Takımı’nın seslendirdiği şarkıları ilgiyle dinledi, bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Stantları tek tek gezen Bando Takımı’na ilgi büyük oldu.

FUARI ÖVDÜ, BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Defilenin ardından evli çiftler için söyleşiye katılan Psikolog ve Aile Danışmanı Dr. Ferhat Aslan, Kocaeli’de düzenlenen Evlilik Fuarı’nı överek, “Ben birçok il gezdim. Evlilik Fuarı’na konuşmacı olarak çağrılınca evlilik fuarı konusunda mı konuşma yapacağım diye düşündüm. Bu fuarda emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, KODED’e ve STK’larımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon gerçekten çok değerli” diye konuştu.

“SORUNU ÇÖZERKEN GELİŞİRSİNİZ”

Dr. Aslan, aile yaşamı ve evlilik üzerine yaptığı söyleşisinde, “Yapılan bir araştırmaya göre evlilikte yaşadığımız problemlerin yüzde 70’i çözülmüyor. Evliliğinizi düşünün göreceksiniz. Sadece yüzde 30’u çözülür. Sorunu çözmüyor, yönetiyoruz. Sorunla beraber yaşamayı öğreniyoruz. İnsanlar zorlandıkça değişir ve gelişir. Evlilikte problemler bitmeyecek, problemsiz evlilik yok. Problemleri çözmenin en kolay yolu, problemleri normal kabul etmek” dedi.

“SORUNLARI KABUL ETMEK ÇÖZMEKTE ETKİLİDİR”

Yapılan bir diğer araştırmayı da açıklayan Dr. Aslan, “Boşanan çiftlerin yaşadığı sorunların yüzde 85’ini mutlu evlilik yaşayan çiftler de yaşıyormuş. Evlilik sorunları üç aşağı beş yukarı aynıdır. Sorun çözme potansiyelimiz, sabrımız, olaylara yaklaşımımız, çocukluğumuz, anne babamızın örnekliği bu sorunları çözmemizde etkili olan faktörlerdir. Sorunların farkında olup onlarla yüzleşince çözüme kavuşturabiliyorsunuz” diyerek, evliliklerde eşlerin birbirini suçlamak yerine problemi çözmeye odaklanmaları gerektiğini belirtti.





