Uzmanından kadınlara uyarı:

Doğru teşhisin doğru tedavi planının temeli olduğunu vurgulayan Gür, şunları kaydetti:
"Diz ağrısının kaynağı doğru tespit edilmeden yapılan uygulamalar bazen sorunu büyütebilir. Bu yüzden bu ağrıyı hafife almayın. Diz sağlığı için uygun zeminlerde yürümenin, doğru egzersizlerin ve ayak basış problemlerinin düzeltilmesi önemlidir. Diz eklemini zorlayacak tekrarlayıcı aktivitelerden kaçınmak, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü sağlamak, doğru egzersizleri tercih etmek ve doğru ayakkabı seçmek diz sağlığını korumada en önemli adımlardır"
Sunumun ardından Gür, katılımcıların sorularını yanıtladı.
İHA