SAĞLIK:
Uzmanından kadınlara uyarı: "Diz ağrısını hafife almayın"

Kocaeli'de kadınlara yönelik diz sağlığının korunması ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme semineri yapıldı. Seminerde katılımcılara, "bu ağrıyı hafife almayın" uyarısında bulunuldu.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:45

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Anne Şehir Merkezi Akasya'da gerçekleştirilen etkinlikte, fizyoterapist Hatice Kübra Gür sunum yaptı. Gür, katılımcılara diz ekleminin yapısı, menisküs, bağ yaralanmaları, kireçlenme ve romatoid artrit gibi yaygın diz problemleri hakkında bilgi verdi.
Doğru teşhisin doğru tedavi planının temeli olduğunu vurgulayan Gür, şunları kaydetti:
"Diz ağrısının kaynağı doğru tespit edilmeden yapılan uygulamalar bazen sorunu büyütebilir. Bu yüzden bu ağrıyı hafife almayın. Diz sağlığı için uygun zeminlerde yürümenin, doğru egzersizlerin ve ayak basış problemlerinin düzeltilmesi önemlidir. Diz eklemini zorlayacak tekrarlayıcı aktivitelerden kaçınmak, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü sağlamak, doğru egzersizleri tercih etmek ve doğru ayakkabı seçmek diz sağlığını korumada en önemli adımlardır"
Sunumun ardından Gür, katılımcıların sorularını yanıtladı.




İHA
USTAM projesiyle sağlığa destek
Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Eczacı Odası iş birliğiyle yürütülen Eczane Destek Personeli Eğitimi...

