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Şampiyon sporcular başarılarını Başkan Bıyık ile paylaştı

Mücadele ettiği her branşta kupa ve madalyalara adeta ambargo koyan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Konya’da düzenlenen Küçükler Türkiye Kulüpler Atletizm Şampiyonası’nda da büyük bir başarı elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Genç sporcuları ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Şampiyon sporcular başarılarını Başkan Bıyık ile paylaştı

06 Ağustos 2025 Çarşamba 10:58

 Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Konya’da düzenlenen Küçükler Türkiye Kulüpler Atletizm Şampiyonası’nda takım halinde Türkiye üçüncüsü olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları, elde ettikleri önemli derecelerin ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret etti. Şampiyonada bireysel olarak da büyük başarılara imza atan sporcular, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak Darıca’nın gururu oldu. Sporcular, antrenörleri ve kulüp yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, desteklerinden dolayı Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci de kendilerini her zaman destekleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Genç sporcularla tek tek ilgilenen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, onların azim ve disiplinle elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını belirterek, “Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu başarılar, doğru yatırımların ve sıkı çalışmanın sonucudur. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Göğsümüzü kabarttınız, hepinizi yürekten kutluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya desteklerimiz artarak devam edecek” dedi. Kulüp başkanı ve antrenörleri de tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, sporcuların başarılarının devamını diledi.

(Erkan ERENLER)

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