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Kocaeli’de üst geçitler al bayrağın renkleriyle ışıldadı

Büyükşehir, üst geçitleri “Terörsüz Türkiye” için kırmızı renkle aydınlattı;

Kocaeli'de üst geçitler al bayrağın renkleriyle ışıldadı

14 Temmuz 2025 Pazartesi 16:01

 Büyükşehir Belediyesi, “Terörsüz Türkiye’ye” ilişkin süreç kapsamında kentin ana arterlerinde yer alan üst geçitleri kırmızı ve beyaz ışıklandırmalarla aydınlattı. Kocaeli’nin önemli noktalarındaki üst geçitlerin “Terörsüz Türkiye” için kırmızı ve beyaz renkle aydınlatılması vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ANLAMLI BİR ÇALIŞMA DAHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” çağrısıyla kentin dört bir yanında anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır” çağrısı sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını ay-yıldızlı bayraklarla süslemişti.

 

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞE GÜÇLÜ MESAJ

“Terörsüz Türkiye” için başlatılan destek çağrısı üst geçitlerin kırmızı ve beyaz renkle aydınlatılması ile devam etti. Buna kapsamda kentin sembolleşmiş üst geçitleri ay yıldızlı al bayrağın simgelediği kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılarak, milli birlik ve beraberliğe güçlü bir mesaj verildi.

 

KENT KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Vatan sevgisinin simgesi olan Türk bayrağından ilham alınarak gerçekleştirilen ışıklandırma çalışması, Kocaeli’ye hem estetik bir dokunuş kattı hem de duygu yüklü bir atmosfer oluşturdu. Gece boyunca şehrin kalbinde parlayan kırmızı ve beyaz ışıklar, gökyüzünü adeta bir bayrak gibi süsledi.

 

ÜST GEÇİTLERDE MİLLİ BİRLİK IŞILTISI

Kentin ana arterlerinde bulunan üst geçitler, kırmızı ve beyaz LED ışıklarla donatılarak, halkın beğenisini kazanan görkemli bir görsel şölen sundu. Bu özel aydınlatmalar, yalnızca estetik bir uygulama olmanın ötesinde; barışın, birliğin ve teröre karşı kararlılığın sembolü olarak yükseldi.

 

KOCAELİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Cadde ve sokakların yanı sıra kamu kurumlarının da ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süslendiği Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı çalışması, şehir halkına hem görsel bir şölen sundu hem de “Terörsüz Türkiye” idealine yürekten bir destek olarak kayda geçti.

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