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Büyükşehir’den başarılı öğrencilere tatil ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu yıl da sınavlarda dereceye giren öğrencileri unutmadı. Buna göre LGS’de %1’lik dilime giren ve YKS’de ilk 1000’e adını yazdıran Kocaelili gençler, aileleriyle birlikte Kerpe ve Kumcağız Gençlik ve Spor Kamplarında tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Büyükşehir'den başarılı öğrencilere tatil ödülü

29 Temmuz 2025 Salı 09:33

 ÖĞRENCİLERE AİLELERİ EŞLİK EDECEK

Diriliş Gençlik Kampları Şefliği koordinasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında başarılı gençler, 2 gece 3 gün boyunca doğayla iç içe, denize sıfır konumda konaklayacak. Her şey dâhil konseptte sunulan kampta sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği Büyükşehir tarafından karşılanacak. Öğrenciler, aileleriyle birlikte Kandıra’nın mavi bayraklı plajlarının tadını çıkaracak.

 

TATİL PROGRAMI BEŞ DÖNEM OLARAK PLANLANDI

Bu yıl tatil programı 25-26-27 Temmuz, 12-13-14 Ağustos, 19-20-21 Ağustos, 29-30-31 Ağustos ve 2-3-4 Eylül tarihlerini kapsayan beş dönem olarak planlandı. Büyükşehir Belediyesi, katılım gösterecek öğrencileri okullarla iletişime geçerek belirledi. Kocaeli genelinde bu yıl LGS’de 19 öğrenci tam puan alırken, YKS’de ise 95 öğrenci ilk 1000’e girerek büyük bir başarıya imza attı.

 

SINAV SONRASI EN GÜZEL ÖDÜL

Geçtiğimiz yıl da hayata geçirilen kamp programı, hem öğrencilerden hem de ailelerden büyük ilgi görmüştü. Geçen sene toplam 229 öğrenci aileleriyle birlikte kamplarda konaklama fırsatı yakalamıştı. “Sınav sonrası en güzel ödül”, “Müthiş bir deneyim” gibi yorumlarla hafızalara kazınan kamplar, bu yıl da unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak.

(Ömer İLGEÇ)

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