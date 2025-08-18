SPOR:
Başkan Çiftçi’den, basketbol takımına sezon öncesi ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaklaşan yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın antrenmanını ziyaret ederek, oyunculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:42

İki sezonda aldığı iki şampiyonluğun ardından Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve burada geçtiğimiz yıl play-off yarı finali oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Çayırova’ya değil, bölgeye de basketbolu sevdiren basketbol takımının antrenmanına, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ziyaret gerçekleştirdi. Basketbolcularla ve teknik heyetle tek tek selamlaşan Başkan Çiftçi, yeni sezon hazırlıklarına devam eden takıma başarılar diledi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; "Yeni sezonunuz hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Herhangi bir sakatlık olmadan, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da bizleri gururlandıracağınıza inancımız tam. Desteklerimiz ve dualarımız sizlerle. Sakatlık olmadan, başarılı bir şekilde, güzel bir sezon geçirmenizi temenni ediyoruz."
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi. Öte yandan Başkan Çiftçi, tüm Çayırovalıları 23 Ağustos Cumartesi günü Cedi Osman Basketbol ile saat 14.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak sezonun ilk hazırlık maçına davet etti.

