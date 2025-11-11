İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da mevsimlik budama çalışmaları başladı

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde budama ve bakım çalışmalarına başladı.

Çayırova'da mevsimlik budama çalışmaları başladı

11 Kasım 2025 Salı 17:24

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin daha yeşil ve daha yaşanabilir ortamlarda sosyalleşmeleri için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caddelerde bakım gerçekleştiriyor. İlçe genelindeki yollarda bulunan ağaçlarda mevsimlik bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, ilk olarak Adnan Kahveci Caddesi ile Fatih Caddesi’nde bulunan ağaçlarda budama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla birlikte, sonbaharla birlikte ağaçların yaz aylarında daha sağlıklı büyümesini sağlamak ve ilçe sakinleri için risk oluşturabilecek dalların temizlenmesi için yapılan bakımlar, planlama doğrultusunda devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, budama ve bakım çalışmalarının, planlanan takvim sonrasında da vatandaşlardan gelen talepler üzerine devam edeceği belirtildi.

(Emre KAHRAMAN)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Belediyesi Zabıtası'ndan Fiyat ve Tarih Kontrolüne Sıkı Takip Dilovası Belediyesi Zabıtası'ndan Fiyat ve Tarih...
Darıca’da anneler üretiyor, çocuklar eğlenerek öğreniyor Darıca’da anneler üretiyor, çocuklar eğlenerek...
Çayırova’da yol yenileme çalışmaları hızla sürüyor Çayırova’da yol yenileme çalışmaları hızla...
Çayırova’da iki park daha yenileniyor Çayırova’da iki park daha yenileniyor
Çayırova Devlet Hastanesi’nin temel betonu dökülüyor Çayırova Devlet Hastanesi’nin temel betonu dökülüyor
Nurullah Genç, kitap günlerinin kapanışında okurlarıyla buluştu Nurullah Genç, kitap günlerinin kapanışında okurlarıyla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası Belediyesi Zabıtası'ndan Fiyat ve...
Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve bakkallara...

Haberi Oku