Çayırova’da ‘Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi’ programı başladı

Çayırova’da afetlere karşı ilçe sakinlerini bilinçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Kocaeli Üniversitesi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi’ Çayırova’da başladı. Çayırova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ilçe bazında 10’uncusu düzenlenen eğitimler, iki gün sürecek. Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Eğitimlerin açılış programı kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bugün çok önemli bir program vesilesiyle bir aradayız. Ülkemiz afet bölgesinde yer alan bir konumda. Afet denilince hepimizin aklına deprem geliyor ama afetler insan kaynaklı ve doğal kaynaklı olarak ikiye ayrılıyor. Afetlere karşı dirençli toplum ve şehirler oluşturmak da eğitimlerden geçiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışma çok önemli. Bizler de Çayırova Belediyesi olarak, okullarımızda ve STK’larımızda bu eğitim çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

“EĞİTİMLERİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından salonda bulunanlara seslenen Soba, “Kocaeli Üniversitesi ve AFAD’la ortaklaşa bir program düzenliyoruz ve mahallelerimizin bilgilenmesi noktasında çalışma yapıyoruz. Yapacağımız çalışmaların nasıl ilerleyeceğini burada hep birlikte istişare ediyoruz. Çok yararlı ve verimli olarak iki günlük bir program düzenlenecek. Hocalarımızın ve kıymetli arkadaşlarımızın vereceği eğitimlerin hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve eğitim verecek isimler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 gün boyunca sürecek eğitimler kapsamında, Çayırova’daki mahalle gönüllüleri afetlere karşı bilinçlendirilecek.





(Erkan ERENLER)