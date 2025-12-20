banner1217
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Üç Jokerli Konken” Almanya’da beğeni topladı

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Almanya’da düzenlenen 10. Türk-Alman Tiyatro Festivali’ne bu yıl sevilen oyunu “Üç Jokerli Konken” ile damgasını vurdu. Tek perde olarak sahnelenen komedi oyunu festival programının öne çıkan yapımlarından biri olurken, seyirciler oyunu dakikalarca ayakta alkışladı.

'Üç Jokerli Konken” Almanya'da beğeni topladı

20 Aralık 2025 Cumartesi 09:45

 “ÜÇ JOKERLİ KONKEN” ALMANYA’DA SAHNE ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları, 10. Türk-Alman Tiyatro Festivali için gittiği Almanya’da büyük beğeni topladı. Şehir Tiyatroları’nın hem güldüren hem de düşündüren oyunu “Üç Jokerli Konken” bu kez yurtdışında izleyicisiyle buluştu. Festivalde salonu dolduran tiyatroseverler, oyunun hem güçlü oyunculuklarına hem de sahne üzerinde kurduğu samimi ve eğlenceli atmosfere adeta hayran kaldı.

EVRENSEL DOSTLUK TEMASI DİKKAT ÇEKTİ
Almanya’da büyük ilgiyle karşılanan “Üç Jokerli Konken” özellikle konusuyla dikkat çekti. Oyun, üç yakın arkadaşın yıllardır süren konken buluşmalarında beklenmedik sırlar, kırılmalar ve komik çatışmalarla dolu bir yüzleşmeye dönüşmesini konu alıyor. Bu üç arkadaşın evrensel dostlukları da bu yanıyla izleyiciyi hem güldürdü hem de duygu dolu anlar yaşattı.


İZLEYİCİDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR
Oyun sonunda yapılan söyleşide seyirciler, özellikle karakterlerin içtenlikli performansları ile oyunun ritmi ve sahneleme dili hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu. Festival yetkilileri, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nı Türk tiyatrosunun Almanya’da güçlü bir temsilcisi olmayı sürdürmesinden dolayı tebrik etti. Kocaeli Şehir Tiyatroları, uluslararası festivallerde yer almaya devam ederek hem Türkiye’yi hem de kentin kültür sanat vizyonunu gururla temsil etmeyi sürdürüyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yerli Malı Haftası, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde kutlandı Kocaeli’nin yerel lezzetleri tanıtıldı Yerli Malı Haftası, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde...
“Masalın Sesi: Çocuklar İçin Başlıyor” projesinin ilk gösterimi yapıldı; Gebzeli çocuklar radyo tiyatrosuyla tanıştı “Masalın Sesi: Çocuklar İçin Başlıyor” projesinin...
Büyükşehir, “Kat’ı sanatını” geleceğe aktarıyor Büyükşehir, “Kat’ı sanatını” geleceğe...
“4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması’na” rekor başvuru; 978 fotoğraf sanatçısından 3 bin 548 eser “4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması’na”...
Şeb-i Arus Konseriyle Gebzelilere Unutulmaz Bir Manevi Gece Yaşatıldı Şeb-i Arus Konseriyle Gebzelilere Unutulmaz Bir Manevi...
Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda yeni durak Almanya; “Üç Jokerli Konken” Berlin’de sahne alıyor Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda yeni durak Almanya;...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yerli Malı Haftası, Kocaeli Yerel Kültür...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde faaliyet gösteren Kocaeli...

Haberi Oku