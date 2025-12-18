banner1217
DARICA BELEDİYESİ 5. İSTİHDAM FUARI’NI DÜZENLENİYOR

İş arayanla işveren Darıca’da aynı masada buluşacak.

18 Aralık 2025 Perşembe 11:04

 Her yıl geleneksel hale gelen İstihdam Fuarı’yla binlerce kişiyi iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, bu yıl beşincisini düzenleyeceği fuarında iş arayanlar ve işverenleri yeniden buluşturacak. ‘Bu fuarda senin için de iş var’ başlığı ile 20 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek fuara bölgemizdeki sanayi kuruluşları da destek verecek.

İstihdama ve üretime katkı sağlamak amacıyla birçok örnek projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi, bu yıl yeniden düzenleyeceği 5. İstihdam Fuarı ile iş arayanlara yeni kapılar açarken işverenlere de doğru insan kaynağına ulaşma imkanı sunacak. Her yıl yoğun ilgi gören fuarın beşincisi ise 20 Aralık Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

BU FUARDA SENİN İÇİN DE İŞ VAR

‘Bu fuarda senin için de iş var’ mottosuyla hazırlanan ve iş arayanlarla işverenleri bir araya getirecek Darıca Belediyesi İstihdam Fuarı, İŞKUR ile işbirliğinde düzenlenecek ve İMES Organize Sanayi Bölgesi de fuara destek verecek. Fuarda firmalar, katılım sağlayan vatandaşlarla görüşmeler yapacak ve yerinde istihdam sağlanacak. Ayrıca vatandaşlar firmalara sormak istedikleri soruların cevaplarını da anında ve yerinde bulabilecek. Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arası düzenlenecek fuar binlerce kişiyi bir araya getirecek.

BIYIK: "AMACIMIZ İSTİHDAMA KATKI SUNMAK"

Beşincisini düzenleyecekleri İstihdam Fuarı ile istihdama katkı sunmak istediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve gelir gelmez ilk hayata geçirdiğimiz proje istihdam masası oldu. Darıca’da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. Bugüne kadar binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. İstihdam Fuarı ile de amacımız iş arayan vatandaşlarımızla firmaları bir araya getirmek ve istihdama katkı sunmak. Daha önce düzenlediğimiz fuarlar işverenler ve iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Talep doğrultusunda bu yıl beşinci kez fuarı düzenleme kararı aldık. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü düzenleyeceğimiz İstihdam Fuarı’na iş arayan herkesi davet ediyorum” dedi.


(Erkan ERENLER)

