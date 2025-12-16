Kartepe'de kar manzarası

Bölgede esnaflık yapan Muhammet Yavuz, kar yağışının yüzleri güldürdüğünü belirterek, "Sabah mutlulukla uyandık. Beklediğimiz şey zaten kar yağışıydı. Esnaf olarak herkesi Kartepe'ye bekliyoruz. Bir hafta önce de yağmıştı ama bu kadar etkili değildi. İlk kez bu şekilde kar zemine oturdu. Yollar kapanmadı. Belediye bu konularda zaten 7/24 çalışıyor" dedi.