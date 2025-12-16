İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe'de kar manzarası

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de etkili olan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar karın tadını çıkarırken, ortaya kartpostallık manzaralar da çıktı. İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan ve Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan 1640 rakımlı Kartepe'de, meteorolojik uyarıların ardından kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 7 derece olarak ölçüldüğü bölgede, yağışın gün boyu sürmesi beklenirken, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar eğlenmek için dışarı çıktı. Kar topu oynayıp fotoğraf çektiren vatandaşlar, karın keyfini yaşadı. Doğasıyla ünlü Kartepe'nin yüksek kesimleri, dron ile havadan da görüntülendi.

Kartepe'de kar manzarası

16 Aralık 2025 Salı 14:48

  "Sabah mutlulukla uyandık" 
 Bölgede esnaflık yapan Muhammet Yavuz, kar yağışının yüzleri güldürdüğünü belirterek, "Sabah mutlulukla uyandık. Beklediğimiz şey zaten kar yağışıydı. Esnaf olarak herkesi Kartepe'ye bekliyoruz. Bir hafta önce de yağmıştı ama bu kadar etkili değildi. İlk kez bu şekilde kar zemine oturdu. Yollar kapanmadı. Belediye bu konularda zaten 7/24 çalışıyor" dedi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bacadan çıkan simsiyah duman vatandaşı tedirgin etti Bacadan çıkan simsiyah duman vatandaşı tedirgin...
Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel betonu seriliyor Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel betonu...
Gölcük Bilgin Caddesi yeni yüzüne kavuştu Gölcük Bilgin Caddesi yeni yüzüne kavuştu
Çayırova Belediyesi’nden ilçe sakinlerine rehberlik servisi hizmeti Çayırova Belediyesi’nden ilçe sakinlerine rehberlik...
Büyükşehir çalışıyor, Darıca Özbay Sokak yenileniyor Büyükşehir çalışıyor, Darıca Özbay Sokak...
Çayırova’da 4 yeni noktaya atık getirme merkezi Çayırova’da 4 yeni noktaya atık getirme merkezi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bacadan çıkan simsiyah duman vatandaşı tedirgin...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikanın bacasından çıkan siyah duman vatandaşları tedirgin etti.

Haberi Oku