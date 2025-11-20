banner1212
EĞİTİM:
Bağımlılıkla mücadelede yeni aşama; Büyükşehir’den sigara bırakma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadele alanındaki örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımlılıkla Mücadele Birimi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Büyükşehir personeline “Sigarayı Bırakma Eğitimi” düzenlendi.

20 Kasım 2025 Perşembe 09:36

 TÜTÜN BAĞIMLILIĞINA KARŞI EĞİTİM

İzmit Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uzman Doktor Onay Merve Pekel katıldı. Eğitimde; sigaranın zararları, bırakma sürecinde yaşanan zorluklar ve baş etme yöntemleri ile tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Bağımlılık türlerinden biri olan tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen program, personelin tütün bağımlılığından kurtulmasını hedefliyor.

 

VALİLİKTEN ÖDÜL DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde farklı daire ve birimlerde çalışan pek çok danışan eğitim programına aktif olarak katılım gösterdi. Eğitim sonunda katılımcılar, otomatik olarak “Sigara Bırakma Polikliniklerine” yönlendirilerek randevuları oluşturuldu. Öte yandan Kocaeli Valiliği tarafından sigarayı bırakmayı başaran personele ödül verileceği açıklandı. Bu uygulama, danışanların motivasyonunu artırmasını ve sigarayı bırakma sürecinin kalıcılığını desteklemesini hedefliyor.

 

TOPLUMSAL HUZURA KATKI SAĞLAYAN ÇALIŞMALAR

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılından bu yana yürüttüğü bağımlılıkla mücadele programı kapsamında madde ve davranışsal bağımlılık yaşayan bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda psikoterapi, manevi değerler eğitimi, sosyal aktiviteler ve bağımlı yakınlarına yönelik bilgilendirici eğitimler verilirken, 7/24 hizmet veren merkezlerde ise iyileşme sürecinin kalıcı hale gelmesi için çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca düzenlenen eğitimlerle hem personel hem de vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendiriliyor. Bağımlılıkla mücadele alanında örnek gösterilen bu çalışmalar, yalnızca bireylerin değil, toplumun genel huzur ve refah düzeyinin artmasına da önemli katkı sağlıyor.


(Emre KAHRAMAN)

