Büyükşehir Oda Orkestrası dizi müzikleri ile yıla veda edecek; 2025’in finali dizi müzikleri ile yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Oda Orkestrası, dinleyicisini kırmadı. Çok sevilen Toygar Işıklı’nın dizi müzikleri senfonik ortamda bir kez daha seslendirilecek. Yılın son konseri 29 Aralık Pazartesi günü saat 19.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

DİZİ MÜZİKLERİ İLE YILIN SON KONSERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası yılın son konseri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen orkestra dinleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine bir kez daha dizi müziklerinin efsane ismi Toygar Işıklı’nın eserlerini seslendirecek. Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası’nın heyecanla beklenen konseri 29 Aralık Pazartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

AŞKI-I MEMNU, YAPRAK DÖKÜMÜ, EZEL

Konserde, yayınlandığı dönemde Türk seyircisi tarafından büyük ilgi gören “Yaprak Dökümü”, “Ezel”, “Aşk-ı Memnu”, “Dudaktan Kalbe”, “Sen Eşittir Ben”, “Hayat Gibi”, “Kara Sevda” ve “İçerde” dizilerinin hala hafızalarda olan müzikleri seslendirilecek.

ENGİN ŞEN YÖNETİMİNDEKİ ORKESTRA

Orkestrayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çello Eğitmeni ve aynı zamanda Oda Orkestrası’nın şefi olan Engin Şen yönetecek. Nilay Öncüoğlu’nun solist olarak eşlik edeceği orkestrada; Oğuz Yaşar Özzeren, Yağmur Çınar, Musab Çağrı Öztürk, Faruk Çetin 1. kemanda; Engin Yaşar, Yeşim Uzunhasanoğlu, Ekin Hanım Duvarcı ve Sıla Bostancı 2. kemanda; Özge Aysu, Ahmet Efe Küçük, Hilal Örnek viyaloda; Ekim Türkü Özdemir flütte; İsmail Hakkı Gayretli, Enes Bakır, Zeynep Deveci, Yeşim Madanoğlu, Gizem Yaşar viyolonselde; Zeynep Sarıtaş, Çınar Deniz Özbek klarnette; Hüseyin Mert Gönen bağlamada; Deniz Arslan piyonada; Ulaş Özturan bas gitarda; Egemen Anıl Kanca elektro gitarda; Erdem Güven ise davulda görev yapacak.

YENİ YILDA DA AYNI KEYİFLE

2025 yılında verdiği konserlerle vatandaşlardan büyük ilgi gören Oda Orkestrası, 2026 yılında yine seyircisine klasik müzik keyfi yaşatmaya devam edecek. Başarılı ve sevilen orkestra yılın ilk konserini ise Şubat ayının başında ve muhteşem bir klasik repertuarla beğeniye sunacak.





(Erkan ERENLER)