Sosyal yardımlar, 2025 yılında da hız kesmedi

Sosyal belediyecilik alanında öncü çalışmalar yapan ve bu noktada örnek olarak gösterilen belediyeler arasında yer alan Çayırova Belediyesi, 2025 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etti. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, medikal malzemeden, kırtasiye yardımına, Sevince Mağazası’nda giyim yardımlarından, odun-kömür yakacak yardımlarına, sıcak yemek dağıtımından, glütensiz gıda desteği çalışmasına ve hasta nakil hizmetlerinden gıda yardımlarına kadar birçok noktada ilçe sakinlerine destek sağladı.

3 BİN 994 GIDA YARDIMI

Bu bağlamda 2025 yılında Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 3 bin 994 gıda yardımı, 3 bin 373 medikal malzeme desteği ve bin 502 kırtasiye yardımı gerçekleştirildi. Ayrıca 303 adet hasta yatağı desteği de sağlanırken, hasta bireylere de 156 tekerlekli sandalye yardımı da yapıldı.

YAKACAK VE KIYAFET DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi bireylerin hiçbir ücret ödemeden sıfır kıyafetlere ulaşabildiği Sevince Mağazası’nda ise 2025 yılı boyunca 959 aileye 17 bin 970 parça kıyafet yardımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte yakacak yardımı kapsamında ilçe genelinde 20,5 ton odun, 16 bin 675 ton kömür yardımı yapıldı.

6 BİN 386 KİŞİYE HASTA NAKİL HİZMETİ

Engelli Koordinasyon Merkezi’nde yapılan çalışmalarda hasta nakil hizmetleri de yıl boyunca devam etti. 2025 yılı boyunca hasta nakil hizmetleri noktasında 6 bin 386 kişi hastanelere sevk edildi. 2025 yılı boyunca hasta nakil araçları ise 121 bin 283 kilometre yol kat etti.





(Erkan ERENLER)