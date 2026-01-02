İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2025 yılında tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca ilçe genelinde tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı.

2025 yılında tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı

02 Ocak 2026 Cuma 11:58

 Sıfır atık alanında yaptığı çalışmalarla öncü olan Çayırova Belediyesi, geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri; moloz, ambalaj, kaba atık, tekstil, atık yağ, atık lastik, atık ilaç, atık pil ve elektronik atık dallarında yıl boyunca ilçenin her noktasından toplanan atıklarla geri dönüşüme büyük katkı sundu. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında 6 bin 164 ton 680 kilogram moloz atığını geri dönüşüme kazandırdı. Ayrıca 3 bin 770 ton 35 kilogram ambalaj atığını da ilçe genelinden topladı

 

BİN 335 TON KABA ATIK

Kaba atık noktasında ise, Çayırova genelinde yıl boyunca bin 335 ton 600 kilogram atık toplanılarak geri dönüşüme gönderildi. 104 bin 200 kilogram tekstil atığı, 3 bin 850 kilogram atık yağ, 4 bin 40 kilogram atık lastik, 510 kilogram atık ilaç, 525 kilogram atık pil ve 420 kilogram da elektronik atık, Çayırova genelinde toplanıldı.

 

ATIĞIN SIFIR NOKTASINDAN KATKI

Ayrıca Temmuz ayında Çayırova Belediyesi tarafından hizmete açılan Akse Mahallesi’ndeki Atığın Sıfır Noktası ise açıldığı günden yılın son gününe kadar 122 kilogram atık pil, 412 kilogram bitkisel atık yağ, 4 bin 319 kilogram cam, 836 kilogram elektronik atık, 8 bin 187 kilogram kağıt-karton, 88 kilogram karışık ambalaj, 654 kilogram metal, 3 bin 955 kilogram da plastik atığı geri dönüşüme kazandırdı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2025 yılında Darıca'da bin 475 çift evlendi 2025 yılında Darıca'da bin 475 çift evlendi
BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN ANLAMLI YENİ YIL ZİYARETLERİ BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN ANLAMLI YENİ YIL ZİYARETLERİ
Çiftçi, “Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda mutlu sona yaklaştık” Çiftçi, “Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda...
Çayırova’da hal binasına ulaşım güçlendi Çayırova’da hal binasına ulaşım güçlendi
Sosyal yardımlar, 2025 yılında da hız kesmedi Sosyal yardımlar, 2025 yılında da hız kesmedi
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 2026 MESAJI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 2026 MESAJI
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

2025 yılında Darıca'da bin 475 çift evlendi
Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2025 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam 1.475 çiftin...

Haberi Oku