2025 yılında tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı

BİN 335 TON KABA ATIK
Kaba atık noktasında ise, Çayırova genelinde yıl boyunca bin 335 ton 600 kilogram atık toplanılarak geri dönüşüme gönderildi. 104 bin 200 kilogram tekstil atığı, 3 bin 850 kilogram atık yağ, 4 bin 40 kilogram atık lastik, 510 kilogram atık ilaç, 525 kilogram atık pil ve 420 kilogram da elektronik atık, Çayırova genelinde toplanıldı.
ATIĞIN SIFIR NOKTASINDAN KATKI
Ayrıca Temmuz ayında Çayırova Belediyesi tarafından hizmete açılan Akse Mahallesi’ndeki Atığın Sıfır Noktası ise açıldığı günden yılın son gününe kadar 122 kilogram atık pil, 412 kilogram bitkisel atık yağ, 4 bin 319 kilogram cam, 836 kilogram elektronik atık, 8 bin 187 kilogram kağıt-karton, 88 kilogram karışık ambalaj, 654 kilogram metal, 3 bin 955 kilogram da plastik atığı geri dönüşüme kazandırdı.
