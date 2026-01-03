Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi büyüledi Büyükakın: “Şehrin kalbinde bir kültür alanı oluştu”

İzmit Millet Bahçesi içinde yer alan Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi tanıtıldı. Tanıtım törenine katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala böylesine güzel bir kütüphaneye Alev Alatlı ismini verdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Başkan Büyükakın da şehrin en değerli noktasında çok özel bir kültür alanı oluşturduklarını vurguladı.

KIZINDAN, BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti yeni nesil kütüphanelerle tanıştırmaya devam ediyor. İzmit Millet Bahçesi içerisinde, kentin yeni kültür-sanat merkezi olmaya aday Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi de düzenlenen törenle tanıtıldı. Her detay özel olarak düşünülen kütüphanenin tanıtım programına; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Alev Alatlı'nın kızı Funda Firuz Aktan, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Alev Alatlı'nın kızı Funda Firuz Aktan, kütüphaneye annesinin isminin verilmesinin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

ŞEHRİN EN DEĞERLİ ALANI

Alev Alatlı Kütüphanesi’ni çok güzel bir mekanda hayata geçirdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Burada çok büyük bir millet bahçesi var. Şehrin kalbinde bir kültür alanı. Ve en değerli alan, en kıymetli olanlara yani sevgili öğrencilere tahsis edildi. Onların, ‘Başkanım bize kütüphane yapın ama orası yaşam alanı olsun’ talepleri vardı. Biz de kullanıcıya tasarımlar yapmalıyız hareketiyle onlara özel tasarımlar üretmeye başladık” ifadelerini kullandı.

24 SAAT YAŞAYAN BİR MERKEZ

Kocaeli’de kütüphanelerin en özel yerlere yapıldığına da dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Darıca’da deniz manzaralı bir kütüphanemiz var. Burada da 200 metre yürüdüğünüzde denizle buluşabiliyorsunuz. Burası tam bir yaşam alanı. İçinde bulunduğumuz yer, sergi alanı. Şehrimizde gerçek sergi alanlarımız yoktu. Ama burası şehre yakışan, çok güzel bir sergi alanı olacak. Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi, 2 bin metrekarelik yapılar olarak tasarlandı. Yakında kente kazandırılacak butik akvaryumla birlikte burası, 24 saat yaşayan bir merkez olacak” dedi.

BURASI 5 BİN YILLIK AKLIN YANSIMASI

Başkan Büyükakın, İzmit Millet Bahçesi’nin şehrin yeni yaşam alanlarından biri olacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Aslında kentsel tasarımın dantel motiflerinin parçaları gibi serpiştirildi. Eskiden Kocaeli Fuarı olarak biliniyordu ama zaman içinde o fuardan eğlence mekanlarına, düğün salonlarına kadar gelen bir süreç yaşadı. Lunaparktan ibaret kaldı ama şimdi bambaşka bir fonksiyona büründü. Burası şimdi, yeni yüzyıla hazırlanan, yeniden inşa edilen ve arkasında 5 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan aklın tasarımına yansıyan bir yapı. Ve kütüphanenin adı da Alev Alatlı olsun istedik.”

ALATLI GERÇEK BİR ENTELEKTÜELDİ

Alev Alatlı ile tanışma sürecini de anlatan Başkan Büyükakın, “Kendisi ile 2000 yılında tanıştım. Okuduğum ilk romanı Kabus isimli romanıydı. Sonra hepsini okudum. Doğuya batıya teslim olmayan, hem aklını hem de vicdanını muhteşem bir terazide buluşturan, çok münevver olduğunu fark ettim. Gençlere Alatlı kitaplarını öneririm. İlk önerdiğim kitaplardan biri olmuştur Alev Alatlı kitapları. Kendisi, çağını ihya eden bir münevver. Bu, zaman geçtikçe anlaşılacak. O gerçek manada entelektüeldi” dedi.

MAHALLE BASKISINA BOYUN EĞMEDİ

Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin dünyayı böylesine iyi okuyan entelektüellere ihtiyacı var. Benim tarafım yok, benim derdim var sözü vardı. O ne sağa ne sola ait oldu. O, herkesin bir akımın peşine takıldığı dönemde, aslında iktidarın yaptığının çok eleştirildiği bir dönemde mahalle baskısına da teslim olmadan düşüncelerini aktardı. Başkasının aklıyla düşünmek ilericilik değildir demek istedi. Roman onun için laboratuvardı. Derdi düşünmeyi öğretmekti. Aslında Alev Alatlı iyi anlaşıldığında Türkiye’nin ihtiyacı olan zihinse yenilenme, yeni Türkiye’nin hangi entelektüel temellerin üzerine kurulması gerektiğini de anlamış olacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

HÜLAGÜ: BİLGİ TOPLUMU OLMAK ZORUNDAYIZ

Başkan Büyükakın’ın ardından söz alan Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Kocaeli sanayi kenti olarak öne çıkar ama burası aynı zamanda bir kültür kentidir. Ecdadımız, Beyazıt Kütüphanesi’ne giderdi. Camilerin yanında kurulan kütüphaneler, toplumun sessiz kaleleriydi” dedi. Bilgi çağında, bilgi toplumu olmanın önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Hülagü, “Dünyayı anlamak için bilgi toplumu olmak zorundayız. Alev Alatlı da gönül dünyamızın temeline dokunan özelliğiyle bu kütüphanemizde yaşayacak” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

AKTAŞ: ÜLKESİ İÇİN FEDAKARCA ÇALIŞTI

Vali İlhami Aktaş ise Alatlı’nın bu ülkeye çok fazla kazanç sağladığını ifade ederek, “Konu Alev Alatlı olunca her türlü söz biter. Alev Alatlı hocamız ile, önceki görev yerimde Kapadokya Yüksek Okulu’nun üniversiteye çevrilmesi noktasında uğraş verdik. Kendisi entelektüel olarak yazdığı tüm kitapları hayatında da yaşayan bir kişidir. Devlet yönetimi gibi konularda ne kadar fedakarca çalıştığını biliyoruz. Hiçbir maddi beklentisi olmadan ihtiyacı olan yerlerde eğitim kurumları oluşturdu. Buradaki kütüphanenin ve sanat galerisinin de ilimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

EFKAN ALA: ALEV ALATLI ZATEN BİR KÜTÜPHANEYDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala hem kütüphane açtığı hem de AIev Alatlı ismini verdiği için Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Alev Alatlı’nın dünyayı deşifre ettiğini ve dünyanın nasıl bir kuşatılmışlık içinde olduğunu insanlara net bir şekilde anlattığını vurgulayan Efkan Ala şunları söyledi: “Gerçek ile gösterilmek istenen şeylerin arasındaki farkı Alev Alatlı ortaya koydu. Herkesin uygarlık diye övgüler dizdiği dünyada insanların ne kadar manipüle edildiğini bize sundu.

FİLİSTİN DAVASINI TÜM DÜNYAYA ANLATTI

Bugün Gazze’de zulüm var. Dünya naklen seyrediyor. Oysa Alev Alatlı o kadar içten takip etti ki Gazze’yi, Filistin davasını... Filistinli annelerin dramını ondan öğrendik. Türkiye’deki aydın despotizmine karşı bizi uyandırdı. Bu ülkede kendisini aydın olarak tanıtanların nasıl bir çöküş yaşadığını Alev Hoca deşifre etti. Türkiye’nin içini inanılmaz ifadelerle anlattı. Malumatla bilgi arasındaki derin farkı anlattı. Şimdi kütüphaneye gidip geleceksiniz ama Alev Alatlı’nın şu tespiti yanınızda olsun: Mış gibi yapmayın. Sahici olun. Çalışıyormuş gibi yönetiyormuş gibi konuşuyormuş gibi yapmayın. Sahici olun. Göreceğiz ki o zaman dünya güzelleşecek. Alev Alatlı’yı anlatmaya çalışmayın. Onu anlamak gerekir.” Konuşmaların ardından Funda Firuz Aktan, Alev Alatlı’nın eserlerinden oluşan külliyatı Efkan Ala’ya ve Başkan Büyükakın'a takdim etti. Program, kütüphanenin gezilmesi ile son buldu.

KENTİN YENİ KÜLTÜR-SANAT MERKEZİ

Alev Alatlı Kütüphanesi 2.200 metrekare kapalı alanı ve 500 kişilik çalışma kapasitesi ile her yaştan kullanıcıya hitap ediyor. İçerisinde yer alan 23.052 basılı eser, 29.000 e-kitap, 106 tez ve 22 bilgisayarlı dijital araştırma salonu ile şehrin en donanımlı kütüphanelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Kütüphane bünyesinde; sessiz çalışma salonu, sesli çalışma salonu, 2 adet çocuk kütüphanesi, 22 bilgisayarlı dijital çalışma salonu, atölye alanı ve çok amaçlı salon yer alıyor. Alev Alatlı Kütüphanesi, pazartesi hariç haftanın 6 günü, 09.00–22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kütüphanenin yanında yer alan 2 bin 200 metre karelik Sanat Galerisi ise 360 derece sahnesi, sergi alanları ve çok amaçlı salonlarıyla hizmet vermeye hazır. 135 metrekarelik fuaye ve suaye alanına sahip Sanat Galerisi, kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.





(Erkan ERENLER)