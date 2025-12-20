Sınıf Başkanının seçim vaadi Büyükakın’dı: Öğrenciler büyük sevinç yaşadı

BERAT EGE’NİN SEÇİM VAADİYDİ

İzmit Atatürk Ortaokulu 7-E sınıfı öğrencisi Berat Ege Sarı, sınıf başkanlığı seçimlerinde “Seçilirsem Tahir Başkanımızı okula getireceğim" vaadinde bulundu. Berat Ege başkanlığı kazandı. Seçim vaadini sosyal medyadan öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Berat Ege’nin sözünü yerine getirdi ve öğrencilere sürpriz yaparak Atatürk Ortaokulu’na gitti.

SICAK VE SAMİMİ ANLAR YAŞANDI

Okul kapısında öğrencilerin sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Büyükakın, gördüğü ilgi karşısında son derece mutlu oldu. Sıcak ve samimi anların yaşandığı karşılamanın ardından Başkan’a çiçek takdim eden Berat Ege Sarı, “Başkanım sizi burada görmekten çok mutluyuz” diyerek teşekkür etti. Büyükakın da, “Başkanlık hayırlı uğurlu olsun” karşılığını verdi.

OKULUN EKSİKLERİNİ DİNLEDİ

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Büyükakın, ilk olarak Okul Müdürü Ali İlengiz’in makamına geçti. Burada İlengiz’den okulun eksikleri hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, çözüm için gerekenin yapılacağı sözünü verdi. Başkan Büyükakın daha sonra Berat Ege ile birlikte 7-E sınıfına geçti. “Berat’a söz vermiştim. Hem Berat hem de ben sözümüzü tutmuş olduk” ifadesini kullandı.

BAŞARININ SIRRINI ANLATTI

Başkan Büyükakın, burada öğrencilerle kısa bir sohbet etti. Öğrenciler başarının sırrını sordu, Başkan Büyükakın, “Kolay yoldan başarılı olunmaz. Başarının en büyük sırrı çok çalışmak. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Ben hayatımda kolay bir yol görmedim. Emek vermeden bir şey başarılmıyor. Emeksiz başarı sahtedir. Mesela ben günde ortalama 6 saat uyuyabiliyorum. Bunun dışında kalan zamanımın büyük bölümünü Kocaeli için çalışmaya ayırıyorum” dedi.

ÖĞRENCELERE TAVSİYELER

Başkan Büyükakın konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak şunları söyledi: “Verimli çalışmak gerekiyor. Bunun yanında akıllı çalışmak da önemli. Bol bol tekrar yapmalısınız. Bu, beyninizin daha hızlı öğrenmesini sağlayacaktır. Sihirli formüller aramanıza gerek yok. Asıl sihir sizde. Başarının anahtarı sizde.”

BAŞKAN ENERJİ DEPOLADI

Atatürk İlkokulu öğrencileri, sürpriz ziyaretten dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Çocukların ve gençlerin enerjisini her zaman çok sevdiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Asıl ben teşekkür ederim. Sizlerin enerjisi bana da enerji verdi. Adeta enerji depoladım” ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın’ın Atatürk Ortaokulu’ndaki programı, öğretmenler odasındaki sohbet ile sona erdi.





(Erkan ERENLER)