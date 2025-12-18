banner1217
KÜLTÜR VE SANAT:
“Masalın Sesi: Çocuklar İçin Başlıyor” projesinin ilk gösterimi yapıldı; Gebzeli çocuklar radyo tiyatrosuyla tanıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mevlana İdris’in masallarından uyarlanan radyo tiyatrosu çalışmasını temel alan “Masalın Sesi: Çocuklar İçin Başlıyor” projesinin ilk buluşmasını Gebze’de gerçekleştirdi. Daha önce sahnelenen “Radyo Tiyatrosu” oyunu bu kez proje kapsamında Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 5 yaş ve üzeri minik izleyicilerle buluştu.

18 Aralık 2025 Perşembe 14:37

 PROJE TÜM İLÇELERDE UYGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje, Aralık 2025-Mayıs 2026 döneminde kentin tüm ilçelerinde uygulanacak. Mevlana İdris’in masallarında öne çıkan sevgi, paylaşma, merhamet, sabır ve dürüstlük gibi değerlerin proje kapsamında çocuklara aktarılması hedefleniyor. Ayrıca çalışma, dinleme kültürünü güçlendirerek öğrencilerin hayal gücünün gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

TİYATRO ÇOCUKLARIN AYAĞINA GİDİYOR
Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından seslendirilen masallar; özgün müzikleri, etkileyici ses tasarımı ve sade anlatım diliyle çocuklara hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor. Proje, tiyatroyu çocukların ayağına götüren sosyal bir sanat yaklaşımını benimseyerek, Kocaeli’nin kültürel marka değerini yükseltmeyi ve eğitimde sanat iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

 

PROJE MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDECEK
Gebze’de başlayan ilk gösterim büyük ilgi gördü. Projenin Kocaeli genelindeki devlet ilkokullarında binlerce öğrenciyle buluşturulması planlanıyor. 2026’nın Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanan oyun, çocukların ayağına giderek onlara yeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. Şehir Tiyatroları, çocuklara yönelik nitelikli sanat çalışmalarını kent genelinde daha geniş bir kitleye ulaştırmaya devam edecek.


(Erkan ERENLER)

