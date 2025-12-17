“4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması’na” rekor başvuru; 978 fotoğraf sanatçısından 3 bin 548 eser

KOCAELİ’NİN TURİSTİK GÜZELLİKLERİ ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen ve fotoğraf sanatına gönül verenleri bir araya getiren “4 Mevsim Kocaeli XII. Ulusal Fotoğraf Yarışması” başvuruları rekor katılımla tamamlandı. Bu yıl 12’incisi gerçekleştirilecek olan yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayında, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Kentin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal güzelliklerini objektiflere taşımayı amaçlayan yarışma, Kocaeli’ni bir kez daha fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE ÖNEMLİ TARİHLER

Yarışmanın değerlendirme süreci, alanında uzman ve deneyimli jüri üyeleri tarafından büyük bir titizlikle yürütülecek. Jüri, her bir fotoğrafı ayrı ayrı inceleyerek teknik kalite, ışık kullanımı, kompozisyon bütünlüğü, tema uyumu, estetik değer ve özgünlük gibi pek çok kriter üzerinden detaylı bir değerlendirme yapacak. Fotoğraflar; kentin ruhunu yansıtma gücü, anlatım dili ve sanatsal etki açısından da ayrıca ele alınacak. Tüm bu değerlendirmelerin ardından dereceye giren fotoğraflar 23 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak sonuçlar, Kocaeli’nin görsel belleğine katkı sunan en başarılı kareleri ortaya koyacak.

ÖDÜL TÖRENİ 8 OCAK 2026’DA

Dereceye giren fotoğrafçılar ödüllerini 8 Ocak 2026 tarihinde Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde düzenlenecek törende alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek törende, başarı elde eden katılımcılar sahneye davet edilerek ödülleri takdim edilecek. Ödül töreni kapsamında yarışmada öne çıkan ve jüri tarafından beğeni toplayan fotoğrafların yer aldığı özel bir sergi sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Kocaeli’nin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını farklı bakış açılarıyla yansıtan seçkin kareler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

KOCAELİ’NİN HER KÖŞESİ KADRAJDA

Bu yıl ki yarışma, “Kocaeli’de Turizm”, “Kocaeli’de Doğa ve Manzara”, “Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam” ile “Büyükşehir Kocaeli” geniş temalarla dikkat çekti. Katılımcılar özellikle kentin dört mevsim boyunca sunduğu farklı atmosferi fotoğraflayarak Kocaeli’nin görsel zenginliğini belgeledi.KOCAELİ’NİN TURİSTİK GÜZELLİKLERİ ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

(Erkan ERENLER)