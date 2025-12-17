banner1217
Çocukların maçında kadın hakeme saldıran antrenör tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi’nde oynanan müsabaka sırasında kadın hakeme saldırıp tokat atan Çubuklu Bala Spor antrenörü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 09:56

 Olay, 15 Aralık saat 18.00’de Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan Çubuklu Bala Spor - Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasının ilerleyen dakikalarında, hakemin verdiği bir karar sonrası sahada tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin Tağrıkulu, sahaya girerek karşılaşmanın seyrini olumsuz etkiledi. Yaşanan olayda 18 yaşındaki aday hakem S.U.'nun (18) fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Hakeme tokat attığı belirlenen antrenör, olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seçkin Tağrıkulu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  Öte yandan Çubuklu Bala Spor yönetimi, yaşanan olayın ardından antrenörle yolların ayrıldığını açıkladı. Tağrıkulu'nun geçmişte de benzer bir olaya karıştığı iddia edildi. 


