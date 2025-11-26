YAŞAM:
Kandıra’nın Katçalı Köyü Geleneklerini Yaşatarak Örnek Oluyor

Kandıra’ya bağlı Katçalı Köyü, Ramazan’dan aşure ayına, fındık hasadından kültür turlarına kadar yıl boyunca sürdürdüğü geleneksel etkinliklerle hem dayanışmayı hem de kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor.

26 Kasım 2025 Çarşamba 11:33

 Kandıra’nın köklü yerleşimlerinden Katçalı Köyü, örf, adet ve geleneklerin hâlâ canlı şekilde korunduğu ender topluluklardan biri olarak bölge kamuoyunda takdir topluyor. Yaklaşık 100 haneden oluşan köy, yıl boyunca düzenlediği toplu etkinliklerle hem sosyal dayanışmayı artırıyor hem de kültürel belleğini geleceğe taşıyor.
Ramazan Ayında Manevi Atmosfer Birlikte Yaşanıyor

Katçalı Köyü’nde Ramazan ayı, geleneksel imece kültürünün en güçlü şekilde hissedildiği dönemlerden biri. Köy halkı tarafından toplanan hayır paralarıyla köy meydanında geçmiş büyüklerin ruhuna ithafen Kur’an-ı Kerim okutuluyor.

Programın ardından kurulan büyük sofralarda tüm köylüler bir araya gelerek iftar yapıyor. İftar sonrası ise çocuklara özel hazırlanan orta oyunları, yarışmalar ve çeşitli hediyelerle renklendirilen etkinlikler, Ramazan’ın ruhunu daha anlamlı kılıyor.

Bayram Eğlenceleri Gençleri Bir Araya Getiriyor

Kurban Bayramı’nda düzenlenen geniş katılımlı bayram eğlenceleri, Katçalı’nın yıllardır süregelen kültürel alışkanlıklarından biri. Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği bu eğlenceler, köyde dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştiren önemli aktiviteler arasında yer alıyor.

Aşure Ayında Geleneksel Mevlid Devam Ediyor

Her yıl Muharrem ayında imece usulüyle toplanan bağışlarla köy mezarlığında kapsamlı bir mevlid programı gerçekleştiriliyor. Vefat eden büyüklerin ruhuna ithafen okutulan mevlidin ardından misafirlere aşure ve yemek ikramı yapılıyor.

Köy halkı, yıllardır büyük özenle sürdürülen bu geleneğin yaşatılmasından gurur duyuyor.

Fındık Hasadı Sonrası Kültür Turları Gelenek Haline Geldi

Katçalı Köyü’nde fındık hasadının tamamlanmasıyla birlikte her yıl geleneksel kültür turları düzenleniyor. Köylüler, Türkiye’nin farklı şehirlerine yaptıkları bu gezilerle hem yılın yorgunluğunu atıyor hem de yeni kültürleri tanıma fırsatı buluyor.


Köyün Birlik ve Beraberliğinin Teminatı: Katçalı Gençliği

Köydeki tüm etkinliklerin sürdürülmesinde Katçalı gençlerinin büyük emeği bulunuyor. Gençler, köyde cemiyeti olan ailelerin organizasyonlarında gönüllü olarak görev alıyor; yemek dağıtımı ve çeşitli hazırlıklarda yardımcı olarak önemli bir dayanışma örneği sergiliyor.

Geleneklerine sahip çıkan gençler, köyün birlik ve beraberliğinin korunmasında da kritik rol üstleniyor. Köy halkı ise bu güçlü dayanışmanın sürmesinden büyük memnuniyet duyuyor.


Katçalı Köyü, yıl boyunca düzenlediği etkinlikler, imece kültürünü yaşatan yapısı ve güçlü toplumsal birliktelik ruhuyla Kandıra’nın kültür yuvalarından biri olmayı sürdürüyor.
