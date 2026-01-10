ASAYİŞ:
Fırtına mağdurlarına Büyükşehir sahip çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şiddetli fırtına ve sağanak yağıştan etkilenen ailelere sahip çıktı. Doğal afetten etkilenen vatandaşlar, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla Büyükşehir’e ait Konaklama Oteli’ne yerleştirildi. Aileler, kendilerine zor durumda yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

10 Ocak 2026 Cumartesi 09:48

 EVLERDE RAPORLAMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Şiddetli lodostan evleri hasar gören aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’te bulunan Konaklama Oteli’ne yerleştirildi. Sosyal Hizmetler ve ilgili birimler tarafından yapılan tespitlerin ardından afetin vurduğu evlerde gerekli raporlama süreci başlatıldı. Vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması adına barınma, yeme-içme ve temel ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

 

AİLELER O ANLARI ANLATTI

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Kasım Çağla, yaşadıkları zor anları şu sözlerle anlattı: “Lodos çatılarımızı uçurdu. Evdeki her şey su içinde kaldı, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Aniden oluşan fırtına sırasında sanki çatı değil de dünya yıkılıyormuş gibi hissettik. Biz 5 kişilik bir aileyiz, çocuklar okuldan yeni gelmişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sağ olsun zabıta ve belediye ekipleri bizi o durumdan kurtardı. Gece saatlerinde Konaklama Oteli’ne getirildik. Allah, Büyükşehir’den razı olsun.”

 

“EVDE HİÇBİR ŞEY SAĞLAM KALMADI”

Diliskelesi Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Başçı ise felaketin ardından yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “O sabah saat 5’te evden çıkmıştık. Hastanede ameliyat işlemleriyle uğraşırken telefon geldi ve ‘Çabuk gelin, çatınız uçtu’ dediler. Fırtına ve yağmur nedeniyle eve ulaşmak zor oldu. Eve vardığımızda hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördük. Yetkililer hemen gelerek gerekli desteğin sağlanacağını söylediler. Şu anda eşyalarımız tamamen zarar görmüş durumda. Büyükşehir Belediyesi bizi konaklama merkezine aldı, ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizin onarımı tamamlandıktan sonra yeniden yerleştirileceğimiz söylendi. Ne kadar teşekkür etsek az. Allah hepsinden razı olsun.”

 

BÜYÜKŞEHİR TÜM İMKÂNLARIYLA SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fırtınadan etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hasar tespit, onarım ve sosyal destek çalışmaları titizlikle sürdürülürken, afetzede ailelerin güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için tüm imkânlar seferber ediliyor.


(Erkan ERENLER)

