GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den birlik ve kooperatiflere yüzde 75 hibeli tarım desteği; Tarımsal üretime geniş kapsamlı destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında kooperatif ve birliklere yönelik yüzde 75 hibeli tarımsal destekler bu yıl da devam ediyor. Kadın ve genç çiftçilere öncelik tanınan proje için başvurular, 12 Ocak Pazartesi günü alınmaya başlanacak.

Büyükşehir'den birlik ve kooperatiflere yüzde 75 hibeli tarım desteği; Tarımsal üretime geniş kapsamlı destek

10 Ocak 2026 Cumartesi 09:55

 ÜRETİCİYE DOĞRUDAN KATKI SAĞLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üretimi teşvik eden, katma değer oluşturan ve kırsal kalkınmayı güçlendiren projelere destek vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla 2022 yılında başlatılan proje, tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Proje, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticiye doğrudan katkı sağlayacak.

 

BİRLİK VE KOOPERATİFLER “FİKİR PROJESİ” SUNACAK

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler, destek almak istedikleri alanı net ve sade bir şekilde belirterek “fikir projesi” hazırlayacak. Sunulan projeler, hibe başvuru uygunluğu ve öncelik kriterleri doğrultusunda değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katına kadar projeyi belirleyebilecek.

 

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA CİDDİ DESTEKLER SUNULDU

Geçtiğimiz yıl projeleri değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan birlik ve kooperatiflere anahtar teslim modern sera kurulumu, çapa makinesi, sulama sistemleri, yem bitkisi tohumu, karabuğday ve sebze tohumu, fide, arı kovanı ve ekipmanları, depo ile çeşitli tarımsal alet ve ekipman destekleri sağlandı. Destek alan kooperatifler sebze, meyve ve bal üretimine başlayarak ekonomik katkı sundu.

 

BAŞVURULAR 23 OCAK’A KADAR SÜRECEK

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için başvurular 12 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Projeye katılmak isteyen kooperatifler, birlikler, üye çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, 23 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunabilecek. Projeler, tarımsal ve hayvansal üretim olmak üzere iki ayrı kategoride hazırlanacak.

 

BİRÇOK ALANDA HİBE DESTEĞİ

Tarımsal üretim kategorisinde; fide ve fidan temini, yem bitkisi ve yerel tohumlar, gübre, sera yapımı, sulama sistemleri, tarım makineleri, alternatif ve tıbbi-aromatik bitki üretimi, yenilenebilir enerji kullanımı, organik ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve modernizasyon çalışmalarına yönelik birçok alanda hibe desteği sağlanacak.

 

HAYVANSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİK ÖN PLANDA

Hayvansal üretim destekleri kapsamında ise büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, su ürünleri, ipekböcekçiliği, yem ve katkı maddeleri, ekipman ve mekanizasyon, organik ürün işleme ve depolama, tesis onarımı ve sözleşmeli üretim gibi alanlar desteklenecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TOPLANMAYAN 2. İLETİŞİM ŞURASI 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK GAZETECİLİK...
Vatandaşın imdadına Kocaeli Büyükşehir Zabıtası yetişiyor; Mağdur vatandaşlara zabıta şefkati Vatandaşın imdadına Kocaeli Büyükşehir Zabıtası...
Kocaeli, 4 bir yandan raylarla buluşuyor Başkan Büyükakın: “Raylı sistemde kapasiteyi sürekli artırıyoruz” Kocaeli, 4 bir yandan raylarla buluşuyor Başkan...
Büyükakın: Anne Şehir ile dünyayı iyileştirebiliriz Büyükakın: Anne Şehir ile dünyayı iyileştirebiliriz
Gebze’nin kilit noktasında trafiği rahatlatan çalışma tamamlandı; Ressamların değil, Büyükşehir’in eli değdi Gebze’nin kilit noktasında trafiği rahatlatan...
Büyükşehir’den göl manzarasında ders ve okuma keyfi; Alev Alatlı Kütüphanesi, gençlerin göz bebeği oldu Büyükşehir’den göl manzarasında ders ve okuma...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK...
10 Ocak gazeteciler günü dolayısı ile bir çok etkinlik yapılıyor gazeteciler günü kutlanıyor bilgi bilişim...

Haberi Oku