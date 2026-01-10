Büyükakın: Anne Şehir ile dünyayı iyileştirebiliriz

İlham Veren Kadınlar Buluşması bu kez Gebze'de gerçekleştirildi. Annelerin sevgi gösterileri, çocukların da çiçeklerle karşıladığı Başkan Büyükakın, “Anne Şehir hareketi sadece anneleri iyileştirmez. Aileyi iyileştirir, mahalleyi, şehri, ülkeyi ve nihayetinde dünyayı iyileştirir” dedi.

GEBZE’DE YOĞUN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye'de başka örneği olmayan projesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kente ilham vermeye devam ediyor. Proje kapsamında başlatılan İlham Veren Kadınlar Buluşması’nın altıncısı Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile çok sayıda kadın katıldı.

BAŞARI HİKAYELERİ, MUTLULUK KAYNAĞI

Başkan Büyükakın, konuşmasına katılımcıların enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Programdan her zaman olduğu gibi büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükakın, bunun temelinde başarı hikâyeleri olduğunu vurguladı. Salonda bulunan herkesin bir başarı hikâyesi yazdığını ifade eden Büyükakın, Anne Şehir merkezlerinde bu hikayelerin çoğaldığını söyledi.

ANNE ŞEHİR HERKESE İYİ GELİR

Başkan Büyükakın, Anne Şehir’in ile kadınların, dolayısıyla ailelerin mutluluğuna katkı sağladığını ve bu mutluluğun dünyayı iyileştirecek bir hareket olduğuna inandıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu programın adı ne? İlham Veren Kadınlar Buluşması. Demek ki Anne Şehir ilham verir. Anne Şehir iyi gelir. Anne Şehir huzur verir, sağlık verir. Anne Şehir aile verir. Sevgi verir. Saygı verir. Kardeşlik verir. Dostluk verir. Kendini sevmeyi öğretir.

KENTE YAYILAN BİR İYİLİK HAREKETİ

Anne Şehir bir iyilik hareketi. Anne Şehir; yeri geldiğinde bir felaket olduğunda oraya yardım eli olarak uzanan bir rahmet hareketine dönüşüyor. Mahallenizdeki komşular için, muhtaçlar için, garipler için bir haberleşme, yardımlaşma, dayanışma hareketine dönüşüyor. Ama birlikte emek vererek, birlikte çalışarak, birbirimizden güç alarak da hep birlikte iyileşme hareketine dönüşüyor. Anne-Şehir hareketi sadece anneleri iyileştirmez; çocukları iyileştirir, babaları iyileştirir, evdeki büyükleri iyileştirir, aileyi iyileştirir, mahalleyi, şehri, ülkeyi ve nihayetinde dünyayı iyileştirir.”

BİR KURUMDAN ÖTE BİR AİLE

Anne Şehir Merkezi’nden faydalanan kadınlar adına Gardenya Üyesi Serpil Kukuş konuştu. Kukuş, bu proje sayesinde yaklaşık 7 yıldır hayatında önemli bir dönüşüm yaşadığını anlattı. Menisküs, bel fıtığı ve dirsek rahatsızlıklarıyla başladığı süreçte doğru yönlendirmeler sayesinde hem ağrılarının azaldığını hem de sağlıklı şekilde 20 kilo verdiğini belirten Kukuş, zor bir süreci geride bıraktığını, atölyeler ve sosyal faaliyetlerle yeniden hayata tutunduğunu söyledi. KO-MEK Gebze Kursiyeri Şule Çam ise özellikle annesini kaybetmesinin ardından yaşadığı duygusal boşlukta KO-MEK ile tanışmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Çam, sıcak ve destekleyici ortam sayesinde yeniden güçlendiğini belirtti.





(Erkan ERENLER)