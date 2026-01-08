ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de şiddetli rüzgar 12 metrelik ağacı devirdi: Yol trafiğe kapandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı.

Kocaeli'de şiddetli rüzgar 12 metrelik ağacı devirdi: Yol trafiğe kapandı

08 Ocak 2026 Perşembe 11:29

 Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle sokak üzerindeki 12 metre uzunluğundaki selvi ağacı kökünden sökülerek devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Ağacın devrilmesiyle birlikte elektrik ve telefon hatları koparken, sokak araç trafiğine kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgedeki doğal gaz hattında da kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede herhangi bir sızıntı veya risk durumuna rastlanmadı. 
  Kesilen ağaç parçaları, Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gübreye dönüştürülmek üzere geri dönüşüm alanına götürüldü. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı:...
Çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı Çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü...
Devrilen forkliftin altında kalan belediye çalışanı hayatını kaybetti Devrilen forkliftin altında kalan belediye çalışanı...
Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti
Büyükşehir zabıtasından örnek duyarlılık Büyükşehir zabıtasından örnek duyarlılık
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı:...
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik...

Haberi Oku