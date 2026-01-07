İLÇE HABERLERİ:
Çayırova’da yeni yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Çayırova Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleştirildi. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

07 Ocak 2026 Çarşamba 09:54

 Çayırova’da Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün yapıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen rapor görüşüldü ve madde oy çokluğu ile kabul edildi. İkinci gündem maddesinin oy birliği ile kabul gördüğü meclis toplantısında, üçüncü gündem olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Zabıta Personeli’nin 2026 Yılı Maktu Mesai Ücretinin görüşülmesi ile ilgili teklifi de oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ

Meclisin dördüncü gündem maddesi olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün, belediyeye ait 7 aracın hurdaya ayrılması ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul gördü. Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Çayırova Belediyesi ise Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolüyle ilgili gündem maddesi ilgili komisyona havale edildi.

 

DENETİM KOMİSYONU BELLİ OLDU

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Denetim Komisyonu’na üye seçimi yapılması ile ilgili teklifinin ardından Denetim Komisyonu için seçim gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Denetim Komisyonu’na Metin Demirci, Furkan Yavuz ve Yılmaz Bilmez seçildi. Gündemin yedinci maddesi de ilgili komisyona havale edildi.

 

“ALDIĞIMIZ KARARLAR HAYIRLI OLSUN”

Gündem dışı konuşmaların ardından meclis toplantısı sona erdi. Çayırova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 3 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.  Meclis toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


(Erkan ERENLER)

