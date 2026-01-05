DARICA, 2025’TE AFETLERE HAZIRLIKTA ÖRNEK İLÇE OLDU

1 yılda 37 bin öğrenciye hem eğitim hem tatbikat.

Darıca Belediyesi, 2025 yılı boyunca deprem ve doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimden kentsel dönüşüme, kurumsal çalışmalardan arama kurtarma çalışmalarına kadar örnek projeleri hayata geçirdi. Afet İşleri Müdürlüğünü kuran Darıca Belediyesi, 1 yıl boyunca okullarda 37 bin öğrenciye hem eğitimler verdi hem de çeşitli tatbikatlar yaptırarak deprem bilinci oluşturulmasına katkıda bulundu.

Darıca Belediyesi, 2025 yılında afetlere hazırlık konusunda kapsamlı ve sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya koyarak, ilçeyi daha güvenli ve dirençli hale getirmek adına önemli çalışmalara imza attı. Eğitim, uygulama ve kurumsal yapılanmayı bir arada yürüten Darıca Belediyesi, afet bilincini toplumun her kesimine yaymak için kurumlarla işbirliği yaptı.

OKULLARDA 37 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VE TATBİKAT

Deprem ve doğal afet eğitimleri kapsamında Darıca genelindeki okullarda yürütülen çalışmalarla 1 yıl içinde 37 bin öğrenciye ulaşıldı. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, gerçekleştirilen tatbikatlarla doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterildi. Bu çalışmalarla çocukların afetlere karşı bilinçli bireyler olarak yetişmesi amaçlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GÜVENLİ YAPILAR ÖNCELİK OLDU

Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda Darıca Belediyesi, 2025 yılında kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Riskli yapıların dönüştürülmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik hayata geçirilen projeler, ilçede can ve mal güvenliğini artırmaya yönelik önemli adımlar arasında yer aldı.

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Darıca Belediyesi, afet yönetiminde kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla 2025 yılında Afet İşleri Müdürlüğü’nü kurdu. Yeni müdürlükle birlikte afetlere hazırlık, eğitim, koordinasyon ve müdahale süreçleri daha planlı ve etkin bir yapıya kavuşturuldu. Afet Koordinasyon Merkezi de oluşturularak afet anında hızlı müdahalede bulunulması için çalışmalar yapıldı.

DARK SAHADA GÖREVE HAZIR

Daha önce oluşturulan Darıca Arama Kurtarma (DARK) birimi de 2025 yılı boyunca eğitim ve hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla yapılandırılan DARK, Darıca’nın afetlere karşı sahadaki en önemli gücü olmaya devam etti.

BIYIK: ‘AFETLERE HAZIRLIK GELECEĞE KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Deprem ve doğal afetler, ne zaman yaşanacağını bilemediğimiz ancak her an hazırlıklı olmamız gereken gerçeklerdir. Biz Darıca Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, özellikle çocuklarımızdan başlayarak toplumun tüm kesimlerinde afet farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. 2025 yılında 37 bin öğrencimize ulaştığımız eğitim ve tatbikatlar, kentsel dönüşüm projelerimiz, Afet İşleri Müdürlüğümüz ve DARK ekibimizle Darıca’yı afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Afetlere hazırlık, bugünü değil yarını kurtaran bir yatırımdır. Darıca’nın, deprem ve doğal afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha güçlü bir kent olması yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”





(Erkan ERENLER)