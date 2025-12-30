2025 Darıca’da sözlerin tutulduğu bir yıl oldu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2025 yılının Darıca için yeni eserler ve hizmetlerin faaliyete geçtiği ve vatandaşa verilen sözlerin tutulduğu bir yıl olduğunu söyledi. Yeni yıl değerlendirmesinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yılda da Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

2025 ESER VE HİZMETLERİN DEVAM ETTİĞİ BİR YIL OLDU

2025 yılında Darıca için hız kesmeden canla başla çalıştık. Her gün, her mahallemizde, her vatandaşımız için yeni adımlar attık. Şehrimizi ileri taşıyan projelerle dolu bir yılı daha geride bıraktık. Gönül belediyeciliği anlayışından ödün vermeden genç yaşlı, kadın erkek 7’den 70’e herkese hitap edecek projeleri Darıca’mıza kazandırmak için gayret gösterdik.

İLÇEMİZE YENİ PRESTİJLİ CADDELER KAZANDIRDIK

İlçemizin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha modern, güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlçemize birçok yeni prestijli cadde kazandırdık.

DARICA’YA 100 MİLYONLUK DEV SPOR YATIRIMI

‘Spor şehri Darıca’ mottosuyla ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmak için gayret gösterdik. Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve Darıca Şehir Stadyumu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızdan yaklaşık 100 Milyon TL yatırım sözü aldık ve projenin startını verdik. 15 Temmuz Şehir Stadyumu’nun zemin yenilemesi tamamlanırken; spor salonu, tenis kortu ve futbol sahası gibi farklı branşların bir arada yapılabileceği Atatürk Caddesi Spor Kompleksi çalışmaları ise hummalı bir şekilde devam ediyor. Spor alanında önemli bir konuma ulaşan Eğitim ve Spor Kulübümüz, 2025 yılında da farklı branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle bize gurur yaşattı. Her yıl oluğu gibi bu yıl da amatör sporların da en büyük destekçisi olmaya özen göstererek amatör spor kulüplerine nakdi yardımların yanı sıra malzeme yardımlarında da bulunarak destek olduk. ‘Spor Şehri Darıca’ vizyonu doğrultusunda ilçemizi yalnız sporun yapıldığı değil; ulusal ve uluslararası organizasyonların tercih ettiği yaşayan bir spor merkezi konumuna taşıdık.

2025 AİL YILINDA AİLELERE ÖZEL PROJELER

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte Darıca Belediyesi olarak biz de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile Danışmanlığı Merkezi’ni kurduk. Aile yapısını güçlendirmek için çalışmaların yapıldığı merkezde diyetisyen, uzman psikolog ve aile danışmanları ücretsiz olarak hizmet verirken Çocuk Atölyesi’nin de yer aldığı Aile Danışmanlığı Merkezi’nde seminer ve konferanslarla birlikte çeşitli eğitimler düzenledik. 2025 Aile Yılı kapsamında Darıca Belediyesi olarak ailelerin birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla ailelere yönelik “Gönül Birliği Festivali” düzenledik. Dudayev Sahili’nde gerçekleşen festival kapsamında yetişkin ve çocuk atölyeleri, ailelerin katıldığı yarışmalar, sahne performansları ve eğlence alanları yer alırken aileler çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir festival yaşadılar.

KOMUTANIN EVİ RESTORE EDİLDİ

Sağlık alanındaki ihtiyaçları karşılamak için ilçemizde önemli projeleri hayata geçirdik. Bayramoğlu’nda tamamlanan Darıca Birinci Basamak Sağlık Kompleksi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılırken Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi projemizi de tamamlayarak hizmete sunduk. İlçemizdeki tarihi yapıları restore ederek geçmişimize sahip çıkmaya devam ettik. İskoliye Mektebi ve Tarihi Tekel Binası’nın ardından Komutanın Evi olarak bilinen tarihi ahşap binayı da Gebze Teknik Üniversitesi’nin desteği ile birlikte yeniden restore ettik.

ORMAN KÖYÜ PROJESİ İLE İLK ZEYTİN HASADI GERÇEKLEŞTİ

‘Daha yeşil bir Darıca’ anlayışıyla canla başla çalışarak bir yandan parklarımızı daha modern ve güvenli hale getirirken bir yandan da ilçemize yeni yeşil alanlar, yeni parklar kazandırmaya devam ettik. Darıca Belediyesi olarak Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile doğaya, bilime ve üretme değer katan örnek bir projeyi hayata geçirdik. 152 dönümlük alanda yer alan ve 1741 zeytin ağacından oluşan Orman Köyü Projesi kapsamında ilk zeytin hasadımızı gerçekleştirdik.

MİNİ MARİNA VE BALIKÇI BARINAĞI HİZMETE GİRDİ

Vatandaşlarımızın vazgeçilmez adresi olan sosyal tesislerimiz 2025 yılında da yoğun ilgi gördü ve bir yıl boyunca 1 Milyon 365 bin kişiyi ağırladı. Söz vermiş olduğumuz Dudayev Sahili’ndeki Marina ve Balıkçı Barınağı projemizi tamamlayarak deniz severlerin hizmetine sunduk. Yaklaşık 200 tekneye ev sahipliği yapan ve aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı için de yer verilen proje, modern görünümünün yanı sıra güvenliğin de en üst düzeyde sağlandığı marinalardan biri oldu.

ARAÇ FİLOMUZU GÜÇLENDİRDİK

Şehrimize yeni yollar kazandırdık, prestijli caddelerimize yenilerini ekledik. Göreve başladığımız ilk günden beri kaynaklarımızı etkin kullanmak için benimsediğimiz satın alma modelini geliştirerek 2025 yılında da araç filomuza yeni araçlar ekledik. İstihdam Masası ile işveren ve işçiler arasında köprü kurarak binlerce vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Ayrıca beşincisini düzenlediğimiz ve 42 firmanın stant açtığı İstihdam Fuarı’nı 2 bin 500 kişi ziyaret ederek aradığı işi bulma fırsatı yakaladı.

EĞİTİM VE KÜLTÜR SANAT ALANINDA GENÇLERİN YANINDA OLDUK

Adnan Menderes Kültür Merkezimiz; her yıl olduğu gibi bu yıl da tiyatro, sinema, konser ve seminer gibi birçok etkinlikle binlerce vatandaşımızı ağırladı. ‘Bizim çocuklar’ mottosuyla hayat geçirdiğimiz Sanat Seninle Sokakta etkinlikleri ile müziği mahallelere taşırken Mahallemde Şenlik Var etkinlikleriyle yaz boyunca sokak sokak eğlenceyi vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Bölgenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline gelen Darıca Kitap Fuarı, dördüncü kez kapılarını kitapseverlere açtı. 4. Darıca Kitap Günleri, yaklaşık 1 milyon kitap, söyleşiler ve imza günleri ile Darıcalılara unutulmaz bir fuar deneyimi yaşattı. ‘Öğrenci dostu belediye’ uygulamalarıyla bu yıl da gençlerin her zaman en büyük yol arkadaşı olduk. Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurslar düzenleyerek yanlarında olduk. Ayrıca gençlerin üniversite sınav ücretlerini bu yıl da Darıca Belediyesi olarak biz üstlenerek eğitim yolculuklarına katkıda bulunduk.

GÖNÜL ELİ MAĞAZASI VE SOSYAL ETKİ MERKEZİ’Nİ AÇTIK

Her zaman olduğu gibi geleneklerimizi de yaşatmaya devam ettik. 400 çocuğumuzu sünnet ettirerek ailelerimizin mutluluklarına ortak olduk. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşamlarının her aşamasında yanlarında olmayı ve güçlü bir destek sunmayı temel ilke edindik. Hoş geldin bebek ziyaretlerinden cenaze nakil hizmetlerine, engelli bireylerimizin akülü sandalye bakım ve onarımlarından ihtiyaç sahibi hemşerilerimize yönelik yardımlara kadar birçok alanda devletimizin şefkatli yüzünü hissettirdik. 7’den 70’e toplumun her kesimiyle gönül bağı kurarak gönül belediyeciliğini en iyi şekilde hayata geçirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Darıca’da birlik ve beraberliğin simgesi olan Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi’ni hizmete açtık. İhtiyaç sahiplerinin gıdadan giyime istedikleri her şeyi ücretsiz alabilecekleri Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi, yardımlaşma ve dayanışmanın adresi oldu.

GÜNLÜK 70 TON İŞLEME KAPASİTELİ DEV GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ

‘Daha temiz bir Darıca’ anlayışıyla hareket ederek yıl boyunca çevremizi korumak adına atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Örnek uygulamalarla ekonomi ve doğaya katkı sağlarken çevre dostu projelere bir yenisini daha ekleyerek sıfır atık hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak gerçekleştirilen proje kapsamında ilçemize yaklaşık 20 milyon TL bütçe ile modern bir geri dönüşüm tesisi kazandırdık. Toplama, Ayrıştırma ve Presleme işlemlerinin aynı anda yapıldığı geri dönüşüm tesisinde günlük 70 ton atık işleme kapasitesine ulaştık.

37 BİN 105 ÖĞRENCİMİZE EĞİTİM VEREREK DEPREM BİLİNCİNİ AŞILADIK

Darıca’yı deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazır hale getirmek için çalışmalar yaptık. Kurmuş olduğumuz Afet İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurumlarla işbirliği içinde çeşitli eğitimler ve tatbikatlar gerçekleştirdik. Ayrıca okullarda 37 bin 105 öğrencimize eğitim vererek deprem bilincini aşıladık.

2026’DA HİZMET MARATONU DEVA EDECEK

2026 yılında da hizmet maratonunun devam edeceğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz. 2026 yılı da birçok projenin tamamlandığı ve birçok eserin de temelinin atılacağı yıl olacak. Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimiz olarak işbirliği içerisinde ilçemize önemli eserler kazandırmaya ve hizmet maratonuna devam edeceğiz” diye konuştu.





(Erkan ERENLER)