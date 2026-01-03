Büyükşehir Zabıtasından 2025’te 11 bin işlem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 2025 yılında gerçekleştirdiği denetimler kentin huzur ve güvenliğini artırdı. Ekipler, toplamda 11 bin 203 işlem ile vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin müdahale sağlayarak, kentin düzen ve güvenliğine önemli bir katkıda bulundu.

YIL BOYU KESİNTİSİZ DENETİM VE HİZMET

Kocaeli halkının huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, 2025 yılı boyunca toplam 3 bin 970 denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında hijyen, düzen ve yasal kurallara uygunluk gözetilirken, ihlallerde 328 ceza uygulandı. Bu sayede kent genelinde güvenli ve düzenli bir ortam sağlanmış oldu.

VATANDAŞ ODAKLI MÜDAHALE VE DESTEK

Zabıta ekipleri, 2025 yılı boyunca halkın güvenliği ve ihtiyaçlarını öncelikli tutarak çeşitli hizmetler gerçekleştirdi. Bu kapsamda vatandaşların manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan 282 dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Hatalı park eden araçlara yönelik denetimlerde ise 2 bin 222 aracı

çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden alan ekipler, trafik akışının hızlanmasını sağladı. 95 mağdur vatandaşın işlemlerini tamamlayan ekipler, cadde ve sokaklarda izinsiz şekilde asılan ve görüntü kirliliğine neden olan 311 adet afiş, ilan ve pankartları toplayarak sorumlulara cezai işlem uyguladı.

2025’TE 11 BİN 203 İŞLEM YAPILDI

720 aracın yer değişikliğinin yapıldığı 2025 yılında 995 araç için vatandaşlara yardım sağlandı. 995 kez alt yapı ve üst yapı çalışmalarına destek veren Büyükşehir Zabıtası, 605 kayıp eşya ve güvenlik belgesi teslimi gerçekleştirildi. Toplamda 11 bin 203 işlem yapan ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin müdahale sağlarken, kentin düzen ve güvenliğine de önemli katkıda bulundu.

KENT GENELİNDE GÜVEN VE MEMNUNİYETİN TEMİNATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerle kamu düzeni, güvenlik ve halk memnuniyetini sağladı. Ekipler, denetim ve destek işlemleriyle vatandaş odaklı hizmet anlayışını başarıyla sürdürdü.

GÜVENLİK EKİPLERİ DE AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı güvenlik ekipleri de 2025 yılında birçok etkinlikte görev aldı. Toplam 6 bin 278 güvenlik personeli; konser, kutlama, özel gün gibi 194 farklı etkinlikte aktif bir şekilde görev alarak huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sundu. Ekipleri ayrıca; Sekapark, Ormanya, millet bahçeleri gibi Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında yapılan rutin çalışma faaliyetlerinde 605 kayıp eşyayı bularak sahiplerine ulaştırılması adına güvence altına aldı.





(Erkan ERENLER)