BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN ANLAMLI YENİ YIL ZİYARETLERİ

KAMU PERSONELİYLE OMUZ OMUZA
Yeni yıl programı kapsamında Tavşancıl Huzurevi, Dilovası Devlet Hastanesi, Dilovası İtfaiye Amirliği, Jandarma Kontrol Noktası, Dilovası Jandarma Komutanlığı ve Dilovası Emniyet Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyaretlerde kamu çalışanlarının yeni yılı tebrik edilirken, ilçenin huzuru, güvenliği ve sağlığı için gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.
Başkan Ömeroğlu, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada,
“Yeni yıla, Dilovası’nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kurumlarımızla birlikte girmek istedik.” ifadelerini kullandı.
TEŞKİLAT MENSUPLARI DA EŞLİK ETTİ
Ziyaret programına AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Burçin Taşdemir, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.
“2026 YILI SAĞLIK, HUZUR VE BEREKET GETİRSİN”
Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Ömeroğlu,
“Huzurevlerimizden hastanelerimize, güvenlik güçlerimizden itfaiyemize kadar tüm kurumlarımızla bir arada olmak bizim için çok kıymetli. 2026 yılının Dilovası’na sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.
DİLOVASI’NDA YENİ YILA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen ziyaretlerin ilçe genelinde moral ve motivasyonu artırdığı ifade edilirken, kamu kurumlarıyla birlikte verilen birlik ve beraberlik mesajı, Dilovası’nda yeni yıla güçlü ve anlamlı bir başlangıç olarak kayda geçti.
(Erkan ERENLER)