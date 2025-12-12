Gebze Belediyesi’nden Yeni Eğitim Hamlesi: “Cevher Çocuk Projesi” Duyuruldu

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje, çocukların bilim, sanat ve yenilikçi alanlardaki gelişimini destekleyecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek Cevher Çocuk Projesi’ni belediye ve kendi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Proje, Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek.

çocukların bilim, sanat, tasarım, düşünme becerileri ve yenilikçi alanlarda gelişimini desteklemeyi amaçlayan çok yönlü bir üstün zekâlı çocuklar eğitim modeli olarak planlandı. Program, çocukların bireysel yeteneklerini bilimsel yöntemlerle analiz eden ve özel gelişim rehberliği sunan bir yapı ile kurgulanıyor.

Başkan Büyükgöz, “Geleceğin cevherlerini keşfetmek için yola çıkıyoruz. Çocuklar; bilim, sanat ve keşif dolu bir öğrenme yolculuğuna çıkacak. Hem öğrenecekler hem de kendi potansiyellerini keşfedecekler” ifadelerini kullandı. Eğitim modeli, üniversite iş birliği ile bilimsel bir temele oturtulmuş durumda ve detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Proje kapsamında eğitim içeriklerinin hazırlanması, çocukların yetenek analizleri ve bilimsel program geliştirme süreçlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin akademik desteği sağlanacak. İş birliği, Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile imzalanan resmi protokol doğrultusunda yürütülüyor. Protokolün, Gebze’ye bilimsel tabanlı eğitim modellerinin kazandırılması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Gebze Belediyesi, uygulama takvimi, başvuru şartları, eğitim grupları ve lokasyon gibi detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Cevher Çocuk Projesi, belediyenin son yıllarda çocuklara ve gençlere yönelik yürüttüğü sosyal, kültürel ve eğitim odaklı yatırımların önemli bir devamı olarak öne çıkıyor.

Gebze Belediyesi, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve bilimsel temelli eğitimle desteklenmelerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek