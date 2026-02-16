BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN OKULLARA ZİYARET

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anibal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de katıldı. İstiklal Marşı'nın ardından sınıfları ziyaret eden heyet, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Sohbetler sırasında Başkan Büyükgöz sosyal medya bağımlılığına dikkat çekerek, "Şu anda çağımızın en büyük vebası ekran bağımlılığı. Geçen yıl YKS sınavında ilk 100'e giren 9 evladımız oldu. Onlara sordum: 'Başarı tesadüf mü?' 6 tanesi hiç telefon kullanmadıklarını söyledi. Gençler, hakikat ortada." ifadelerini kullandı.

DÖRT OKULA ZİYARET DÜZENLENDİ

Program kapsamında Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet, törenin ardından sırasıyla Hürriyet İlk/Ortaokulu, İl Genel Meclisi İlk/Ortaokulu ve Ziya Gökalp MTAL'ı ziyaret etti.

Okullarda öğretmenlerle toplantılar düzenleyen heyet; eğitim süreçleri, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi, fiziki ihtiyaçlar ve yürütülen projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Başkan Büyükgöz, "Öğretmenlerimizin sahadaki gözlemleri ve talepleri bizim için çok kıymetli. Aldığımız tüm notları ilgili birimlerimizle paylaşacak ve çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Kaymakam Özyiğit ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "Eğitim yatırımları sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiriyor. Kurumlar arası koordinasyonumuzu artırarak gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ise, "Okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için iş birliğimiz sürecektir." şeklinde konuştu.