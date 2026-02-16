BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN OKULLARA ZİYARET

DÖRT OKULA ZİYARET DÜZENLENDİ
Program kapsamında Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet, törenin ardından sırasıyla Hürriyet İlk/Ortaokulu, İl Genel Meclisi İlk/Ortaokulu ve Ziya Gökalp MTAL'ı ziyaret etti.
Okullarda öğretmenlerle toplantılar düzenleyen heyet; eğitim süreçleri, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi, fiziki ihtiyaçlar ve yürütülen projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yaptı.
Başkan Büyükgöz, "Öğretmenlerimizin sahadaki gözlemleri ve talepleri bizim için çok kıymetli. Aldığımız tüm notları ilgili birimlerimizle paylaşacak ve çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ
Kaymakam Özyiğit ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "Eğitim yatırımları sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiriyor. Kurumlar arası koordinasyonumuzu artırarak gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.
Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ise, "Okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için iş birliğimiz sürecektir." şeklinde konuştu.