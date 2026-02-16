Kocaeli Büyükşehir’de İSG çalışmaları aralıksız sürüyor; Büyükşehir’de insan ve güvenlik ön planda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSG uygulamalarından saha denetimlerine, kurul toplantılarından sağlık gözetimlerine kadar pek çok noktada gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarla insan faktörünü ön planda tutuyor.

İŞ SAĞLIĞINDA ÖRNEK UYGULAMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem çalışanların sağlığını korumak hem de güvenli çalışma kültürünü kurumsal düzeyde güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ‘önce insan, önce güvenlik’ anlayışı ile hareket eden Büyükşehir; mevzuata uyumlu, sürdürülebilir ve sahaya yansıyan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitim uygulamalarına tüm işyerlerinde kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

İSG UYGULAMALARI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Büyükşehir bünyesindeki birimlerde saha gözetimleri, risk değerlendirmeleri, İSG Kurul toplantıları ve çalışanlara yönelik sağlık gözetimleri mevzuata uygun şekilde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilen saha gözetimlerinde çalışma ortamları yerinde inceleniyor, mevcut ve olası riskler tespit edilerek önleyici ve koruyucu tedbirler planlanıyor.

KURUL TOPLANTILARIYLA GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Bu kapsamda yapılan risk değerlendirmeleri, işin niteliğine uygun yöntemlerle güncellenerek çalışanların maruz kalabileceği tehlikelerin en aza indirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir, İSG politikası doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştirilen İSG kurul toplantılarında saha gözlemleri, ramak kala bildirimleri, kaza istatistikleri, eğitim ihtiyaçları ve iyileştirme önerileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alınıyor.

SAĞLIK GÖZETİMLERİ PLANLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Kurul çalışmaları sayesinde karar alma süreçleri güçlendirilirken, birimler arası koordinasyon ve kurumsal öğrenme de destekleniyor. Diğer yandan çalışanların sağlık durumlarının korunması ve erken risklerin tespiti amacıyla sağlık gözetimleri işyeri hekimi koordinasyonunda planlı şekilde devam ediyor. Periyodik muayeneler ve gerekli tetkikler ile çalışanların işlerine uygunluğu izleniyor, önleyici sağlık yaklaşımı esas alınıyor.