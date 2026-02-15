İzmit Millet Bahçesi yeni spor alanlarına kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesini teşvik etmek amacıyla kent genelinde sürdürdüğü spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Millet Bahçesi’ne crossfit istasyonu ile kültür-fizik aletleri monte edildi.

İZMİT MİLLET BAHÇESİ’NE YENİ SPOR ALANLARI

Vatandaşların sporla iç içe bir yaşam sürmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki spor alanlarına yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, İzmit Millet Bahçesi’ne crossfit istasyonu ile kültür-fizik (ağırlık) aletleri monte ederek, mevcut spor alanlarını daha donanımlı ve işlevsel hale getirdi.

7’DEN 70’E HERKES SPOR YAPACAK

Büyükşehir tarafından kurulan yeni spor ekipmanları sayesinde her yaştan vatandaşın açık havada, güvenli ve konforlu bir ortamda spor yapabilmesi amaçlanıyor. Dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan aletler, spor yapmak isteyen vatandaşlara geniş bir kullanım çeşitliliği sunuyor.

SOSYAL YAŞAM CANLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarla bütünleşen modern spor alanlarıyla hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi hem de sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor. İzmit Millet Bahçesi’nde tamamlanan bu çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamlarında spora daha kolay erişim sağlamasını ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.