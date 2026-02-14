Yunus Emre Camii, Ramazan’a yeni yüzüyle giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Gölcük ilçesinde bulunan Yunus Emre Camii’nde ahşap duvar kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile caminin iç mekânı daha estetik ve sıcak bir görünüme kavuştu. Ramazan ayına günler kala tamamlanan bakım ve yenileme çalışmaları sayesinde cemaat, ibadetlerini daha huzurlu ve konforlu bir ortamda yerine getirme imkânı buluyor. Fiziki iyileştirmeler, caminin kullanımını daha işlevsel hale getirirken, ibadet esnasında oluşabilecek olumsuzlukların da önüne geçiyor.
ORTAK YAŞAM ALANLARINA DEĞER KATILIYOR
Camiler, yalnızca ibadet edilen mekânlar olmanın ötesinde, toplumun bir araya geldiği ortak yaşam alanları olarak da önemli bir role sahip. Bu alanların bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması sosyal birlikteliğin güçlü kalmasına katkı sunuyor.