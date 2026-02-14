Yunus Emre Camii, Ramazan’a yeni yüzüyle giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerde bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla camilerin fiziki koşulları yenilenirken, vatandaşların huzur ve güven içinde ibadet edebilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda Gölcük Yunus Emre Camii’nde de kapsamlı bakım çalışması yapılarak, cami On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına hazır hale getirildi.

YUNUS EMRE CAMİİ’NDE AHŞAP DUVAR KAPLAMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Gölcük ilçesinde bulunan Yunus Emre Camii’nde ahşap duvar kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile caminin iç mekânı daha estetik ve sıcak bir görünüme kavuştu. Ramazan ayına günler kala tamamlanan bakım ve yenileme çalışmaları sayesinde cemaat, ibadetlerini daha huzurlu ve konforlu bir ortamda yerine getirme imkânı buluyor. Fiziki iyileştirmeler, caminin kullanımını daha işlevsel hale getirirken, ibadet esnasında oluşabilecek olumsuzlukların da önüne geçiyor.

ORTAK YAŞAM ALANLARINA DEĞER KATILIYOR

Camiler, yalnızca ibadet edilen mekânlar olmanın ötesinde, toplumun bir araya geldiği ortak yaşam alanları olarak da önemli bir role sahip. Bu alanların bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması sosyal birlikteliğin güçlü kalmasına katkı sunuyor.