Kocaeli’de 10 bin 340 konutun kuraları çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tarafından Türkiye'nin genelinde 500 bin yeni konut inşa edilecek. TOKİ eli ile yürütülen proje kapsamında Kocaeli'de ise toplam 10 bin 340 konut yapılacak. Konutların kura çekim töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da evlerine kavuşmanın heyecanı yaşayan hak sahiplerinin mutluluğuna ortak oldu.

PROTOKOL TAM KADRO KATILDI

Kura çekim törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, belediye ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

BAKAN KURUM'DAN KOCAELİ'YE ÖVGÜLER

Bakan Murat Kurum törende yaptığı konuşmada, Kocaeli'den övgü ile bahsetti. Bakan Kurum "Kocaeli bizi iyi bilir biz de Kocaeli’ni iyi biliriz. Kocaeli bizim için şehirlerden bir şehir değil; Marmara bölgemizin parlayan yıldızı, Türkiye’mizin yüz akı, Türkiye Yüzyılı’nın anahtarıdır. Biz şehrimize böyle bakıyor; bu aşkla hizmet ediyoruz. Allah’a hamdolsun; bugün Kocaeli’mizin hangi ilçesine giderseniz, hangi mahallesini gezerseniz eserlerimizi görürsünüz. Bu güne kadar Kocaeli’mize hemen her alanda sayısız hizmet verdik.

"KÖRFEZ ÇAMURDAN KURTULUYOR"

Ancak bizim için Kocaeli deyince iki konu daima ilk sıradadır. Birincisi Kocaeli’nin havasını, körfezini, yeşilini korumak. İkincisi kentsel dönüşümle, sosyal konutlarla depreme dirençli bir Kocaeli’ye ulaşmak. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Tüm Avrupa’ya örnek bir çevre projesine imza attık. Denizden on binlerce kamyon dip çamurunu çıkardık, sudaki yaşamı yeniden canlandırdık. Atık su arıtma tesisi sayısını 12 tanesi ileri biyolojik olmak üzere tam 23’e çıkardık. Bir yandan Körfez'i kurtarırken diğer yandan tüm ilçelerimize yeşil alanlar kazandırdık. Bu çerçevede şimdiye kadar 9 millet bahçemizi hizmetinize sunduk. 4 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Dilovası Kömürcüler OSB’yi yeni yerine taşıyarak, şehrimizi hava kirliliğinden kurtarıyoruz.

CEDİT'TE TESLİMATLAR ÖNÜMÜZDEKİ AY

Kentsel dönüşümde Kocaeli’mizin aciliyeti var. İşte bu anlayışla Cedit Mahallemiz’de tüm Marmara'ya örnek olacak bin 105 konutluk deprem dönüşüm projemizi sürdürüyoruz. Son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle inşaat süreci uzadı, bunun farkındayız ve bu süreç nedeniyle artan maliyetleri hiçbir şekilde vatandaşımıza yansıtmayacağız, tamamını devletimiz karşılayacak. Dilovası ve İzmit Cedit’teki, Gölcük’te yaptığımız dönüşüm projesindeki hak sahibi vatandaşlarımızın kurasını Ramazan Bayramından sonra çekeceğiz ve Cedit’teki konutları mart ayının sonuna kadar teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Vefalı Kocaeli’ dediği bu kent için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. 10 bin 340 konutu da aynı kararlılıkla yapacağız."

BÜYÜKAKIN: “YİNE KEYİFLİ BİR GÜN YAŞIYORUZ”

Törende konuşan ve Bakan Murat Kurum'un gelişi ile yine çok keyifli bir gün yaşadıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'un, "Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? / Onu, en çolpa herifler de, emin ol becerir / Sade sen gösteriver 'İşte bu dur kubbe' diye / İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye / Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat, o zaman / Bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan" şiiri ile başlayarak şunları söyledi:

"SÜLEYMANIMIZ DA VAR, SİNANIMIZ DA VAR"

"Süleymanımız var elhamdülillah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızın vizyonuyla gayretiyle Türkiye'mizi, yeni yüzyılın büyük Türkiye'sini inşa etmek için büyük emeklerle büyük gayretlerle, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Zamanın Sinan'ı ise Sayın Bakanımız Murat Kurum. Sayın Bakanımızın özellikle deprem bölgesinde yaptığı işler ne anlama geliyor? Ne demektir? Nasıl yapılır? Onu iş yapanlar, hayatını iş yapmaya adayanlar, çok iyi bilir. Özellikle deprem bölgesinde Bakanımızla birlikteydik.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Orada bizler var gücümüzle çalışırken ve önce insanlarımızın güvenliğini sağlayacak hizmetleri oluşturup çadır kentleri, konteyner kentleri kurarken, Bakanımız da 455.000 kişiye teslim ettiğiniz konutların planlamalarını yapıyordu. Yapanla yıkan, iş yapanla görüntü veren hiçbir zaman aynı olmadı. Milletimiz de bunun takdirini her zaman yaptı. Kader gayret aşıktır. Gayret eden karşılığını alır. Biz Sayın Bakanımızın gayretine şahidiz. Kura çekiliş programımız hayırlı olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımıza, sıcacık yuvaları şimdiden hayırlı olsun."

KURA ÇEKİLİŞİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İLE BİRLİKTE YAPILDI

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur konuşmasında, "Sosyal konuttan millet bahçelerine kadar birçok eseri Kocaelimize kazandırdık. Yaklaşık 84.7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. TOKİ olarak 7 bin 644 devam eden, toplamda 21 bin 380 konut, 219 işyeri, stadyum, 15 cami ve sosyal donatıları inşa ettik" bilgilerini verdi. Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Gerek Külliye'nin, gerek Büyükşehir Belediyesi'nin, gerek bakanlığın katkılarıyla önümüzdeki günlerde daha büyük projeleri gerçekleştireceğiz. Kocaeli’ye 10 bin 340 sayısı düştü. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi evi olmayan bir vatandaş bile kalmayana kadar projeler üretilmeye devam edilecek. Kimsesizlerin kimsesi Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Vali İlhami Aktaş da, "10 bin 340’ının ilimizde yapılmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza, TOKİ başkanımızdan işçisine herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve Başkan Büyükakın, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte butona basarak, kura çekilişini başlattı.