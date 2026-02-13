banner1266
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehir Hastanesi alt geçidi artık risk oluşturmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan alt geçitte yaptığı çalışmalarla güvenlik ve konforu en üst noktaya taşıdı. Aydınlatma ve boyama çalışmalarıyla ışıl ışıl olan alt geçitte sürücüler artık özellikle gece sürüşlerinde zorlanmıyor.

Şehir Hastanesi alt geçidi artık risk oluşturmuyor

13 Şubat 2026 Cuma 15:31

 ALT GEÇİTTE GÜÇLÜ IŞIK SİSTEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan alt geçitte kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, alt geçide güçlü ve modern bir aydınlatma sistemi kuruldu. Ayrıca alt geçit baştan sona boyanarak daha estetik ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu.

KARANLIK ARTIK TEHLİKE OLUŞTURMUYOR

Önceki dönemlerde sürücüler, alt geçitte karanlıktan dolayı zorlanıyor, bu da kaza riskini beraberinde getiriyordu. Yeni aydınlatma sistemi sayesinde sürücüler ve yayalar daha güvenli bir şekilde alt geçitten yararlanabiliyor.

 

KONFORLU VE MODERN GEÇİŞ

Yapılan boya çalışmaları ve kurulan güçlü aydınlatma sistemi sayesinde alt geçit yalnızca daha güvenli hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda konforlu ve modern bir görünüme kavuştu. Çalışmalar, vatandaşların da memnuniyetini kazandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor
Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu
Vali İlhami Aktaş, “Türk Kızılay Başiskele Butik” Mağazasını Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, “Türk Kızılay Başiskele...
Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler
Büyükşehir’den dev iftar: 820 STK’dan başkan, yönetim ve üyeler katıldı Büyükşehir’den dev iftar: 820 STK’dan başkan,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor
Kocaeli'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından, kış turizminin önemli merkezlerinden...

Haberi Oku