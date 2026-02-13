Gonca’da atılan ilk adım, minik Demir’e umut oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel bireyler için hayata geçirdiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, ailelerinin hayatına dokunan çalışmalarıyla umut olmaya devam ediyor. Merkezde yürütülen fizyoterapi ve duyu bütünleme eğitimlerine tabi tutulan 3 yaşındaki Demir Bozoğlu, attığı her adımla hem ailesini hem de eğitmenlerini gururlandırıyor.

EPİLEPSİYLE BAŞLAYAN ZORLU SÜREÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sunduğu hizmetlerle hem özel gereksinimli bireylerin hem de ailelerinin hayatına dokunmayı sürdürüyor. Merkezden faydalanan Demir Bozoğlu’nun annesi Necla Bozoğlu, oğlunun 1 yaşındayken aniden geçirdiği epilepsi nöbetiyle hayatlarının tamamen değiştiğini belirterek, “Atağın ardından Demir’de yürüyememe ve başını dik tutamama gibi ciddi fiziksel sorunlar ortaya çıktı” dedi. Süreç içerisinde otizm tanısı da alan Demir için erken müdahalenin önemini fark eden aile, yoğun bir eğitim sürecine başladı. Bu süreçte destek aldıkları önemli merkezlerden biri de Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi oldu.

FİZYOTERAPİYLE GELEN UMUT

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sürdürülen fizyoterapi çalışmaları Demir’in gelişiminde belirleyici rol oynadı. Uzman fizyoterapistler eşliğinde yapılan yürüyüş eğitimi, denge çalışmaları ve kas kuvvetlendirmeye yönelik uygulamalar sayesinde Demir, Gonca’ya başladıktan tam 2 ay sonra yürümeye başladı. Henüz tam bağımsız olmasa da bu gelişme ailesi için büyük dönüm noktası oldu. Fizyoterapi ekibi, Demir’in artrogripozis tanısı doğrultusunda hazırlanan bireysel programlarla motor becerilerini güçlendirmeyi ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını artırmayı hedefliyor. Düzenli ve hedefe yönelik çalışmalar sonucunda Demir’in motor gelişiminde gözle görülür ilerlemeler kaydediliyor.

“DERSLERDEN ŞEN ŞAKRAK ÇIKIYOR”

Fizyoterapi sürecini destekleyen duyu bütünleme seanslarında ise Demir’in özellikle dokunsal hassasiyetleri ele alındı. Seanslarda köpükle oyunlar, farklı dokulara kademeli temas, duyusal masajlar, parkur ve denge oyunları, el-göz koordinasyonunu destekleyen top aktiviteleri yer aldı. Bu çalışmalar Demir’in hem fiziksel farkındalığını hem de denge ve motor planlama becerilerini güçlendirdi. Anne Bozoğlu, “İlk zamanlar derslere ağlayarak gidiyorduk. Şimdi ise hangi hocaya gideceğini biliyor, derslerden şen şakrak çıkıyor. Fizyoterapiyle oğlumun bedenine güveni arttı. İki ay sonra yürümeye başlaması bizim için mucizeydi.” diye konuştu.

GONCA, AİLELERE DE DESTEK OLUYOR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca çocukların gelişimine değil, ailelerin ruhsal dayanıklılığına da katkı sunuyor. Veliler her hafta bir araya gelerek dayanışma ve paylaşım ortamı oluşturuyor. “Burada kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Ortak dertleri olan aileler olarak birbirimize destek oluyoruz. Burası bana terapi gibi geliyor.” diyen Necla Bozoğlu, merkezin aileler için de güvenli bir alan sunduğunu vurguladı.