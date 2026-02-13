Gebze’de yeni yan yol çıkışı Feniş Kavşağı’nı rahatlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm kentte olduğu gibi Gebze bölgesinde de gerçekleştirdiği ulaşım yatırımları ile trafiğin rahatlamasını sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu’ndan İstanbul Caddesi’ne (D-100 Kuzey yan yol) açılan çıkış ve genişletilen yan yol sayesinde Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşım daha kolay hale geldi.

D-100’DEN İSTANBUL CADDESİ’NE YENİ GİRİŞ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze trafiğini rahatlatan hamlelerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Beylikbağı bölgesinde Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşımı daha kolay hale getirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde D-100’den Yeni Bağdat Caddesi’ne erişimi güçlendirmek için D-100’den İstanbul Caddesi’ne 100 metrelik bir katılım şeridi yapılırken, İstanbul Caddesi üzerinden ise 400 metrelik tek şerit genişletme gerçekleştirildi. Böylelikle D-100’den İstanbul Caddesi’ne giren araçlar, bu cadde üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde 560/3 sokağa bağlanıp, daha sonra Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşabiliyor.

FENİŞ KAVŞAĞI’NIN YÜKÜ AZALDI

D-100’den İstanbul Caddesi’ne bağlantının ve oradan da Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşımın sağlandığı nokta, Feniş Kavşağı’nın doğusunda yer alıyor. Bu çalışma öncesinde Gebze merkez ve Kocaeli yönünden gelen araçlar, Yeni Bağdat Caddesi’ne geçmek için Feniş Kavşağı’na giriyor, Ankara Caddesi üzerinden ise Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşım sağlıyordu. Bu durumun Feniş Kavşağı’nda trafiği yoğunlaştırması üzerine harekete geçen Büyükşehir, gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla bölgedeki kavşağın yükünü azaltmış oldu.