banner1266
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de yeni yan yol çıkışı Feniş Kavşağı’nı rahatlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm kentte olduğu gibi Gebze bölgesinde de gerçekleştirdiği ulaşım yatırımları ile trafiğin rahatlamasını sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu’ndan İstanbul Caddesi’ne (D-100 Kuzey yan yol) açılan çıkış ve genişletilen yan yol sayesinde Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşım daha kolay hale geldi.

Gebze'de yeni yan yol çıkışı Feniş Kavşağı'nı rahatlattı

13 Şubat 2026 Cuma 09:55

 D-100’DEN İSTANBUL CADDESİ’NE YENİ GİRİŞ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze trafiğini rahatlatan hamlelerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Beylikbağı bölgesinde Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşımı daha kolay hale getirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde D-100’den Yeni Bağdat Caddesi’ne erişimi güçlendirmek için D-100’den İstanbul Caddesi’ne 100 metrelik bir katılım şeridi yapılırken, İstanbul Caddesi üzerinden ise 400 metrelik tek şerit genişletme gerçekleştirildi. Böylelikle D-100’den İstanbul Caddesi’ne giren araçlar, bu cadde üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde 560/3 sokağa bağlanıp, daha sonra Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşabiliyor.   

 

FENİŞ KAVŞAĞI’NIN YÜKÜ AZALDI

D-100’den İstanbul Caddesi’ne bağlantının ve oradan da Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşımın sağlandığı nokta, Feniş Kavşağı’nın doğusunda yer alıyor. Bu çalışma öncesinde Gebze merkez ve Kocaeli yönünden gelen araçlar, Yeni Bağdat Caddesi’ne geçmek için Feniş Kavşağı’na giriyor,  Ankara Caddesi üzerinden ise Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşım sağlıyordu. Bu durumun Feniş Kavşağı’nda trafiği yoğunlaştırması üzerine harekete geçen Büyükşehir, gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla bölgedeki kavşağın yükünü azaltmış oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor
Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu
Vali İlhami Aktaş, “Türk Kızılay Başiskele Butik” Mağazasını Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, “Türk Kızılay Başiskele...
Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler
Büyükşehir’den dev iftar: 820 STK’dan başkan, yönetim ve üyeler katıldı Büyükşehir’den dev iftar: 820 STK’dan başkan,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor
Kocaeli'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından, kış turizminin önemli merkezlerinden...

Haberi Oku