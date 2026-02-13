BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN HUZUREVİ SAKİNLERİNE MORAL ZİYARETİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Huzurevi’nde kalan büyükleri ziyaret ederek anlamlı bir moral programına katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette duygu dolu ve neşeli anlar bir arada yaşandı.

Program kapsamında GESMEK Korosu, Ünal Dursun şefliğinde huzurevi içerisinde mini bir konser verdi. Huzurevinin ortak alanında gerçekleştirilen programda sevilen eserler seslendirilirken, huzurevi sakinleri de şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. Müzik dolu anlar, büyüklerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

BÜYÜKLERİMİZİN HAYIR DUASI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Başkan Büyükgöz, program boyunca huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, taleplerini dinledi. Büyüklerin hayır dualarının kendileri için en büyük güç olduğunu ifade eden Büyükgöz, onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Ziyarette konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şu ifadeleri kullandı:

“Büyüklerimiz bizim en kıymetli hazinemizdir. Onların duası ve tecrübesi bizlere güç veriyor. Gebze Belediyesi olarak sadece özel günlerde değil, her zaman büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün burada müzikle, sohbetle güzel bir birliktelik yaşadık. İnşallah bu tür programlarımızı sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.