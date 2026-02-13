BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN HUZUREVİ SAKİNLERİNE MORAL ZİYARETİ

BÜYÜKLERİMİZİN HAYIR DUASI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ
Başkan Büyükgöz, program boyunca huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, taleplerini dinledi. Büyüklerin hayır dualarının kendileri için en büyük güç olduğunu ifade eden Büyükgöz, onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.
Ziyarette konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şu ifadeleri kullandı:
“Büyüklerimiz bizim en kıymetli hazinemizdir. Onların duası ve tecrübesi bizlere güç veriyor. Gebze Belediyesi olarak sadece özel günlerde değil, her zaman büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün burada müzikle, sohbetle güzel bir birliktelik yaşadık. İnşallah bu tür programlarımızı sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.