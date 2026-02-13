Büyükşehir’in kontrol botu ihaleye çıkıyor

111 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında; Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın evraklarından oluşan toplam 111 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

DENİZ BOTU SATIŞA ÇIKARILIYOR

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Encümen’e sunulan maddede ihale gün ve saati belirlendi. Buna göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait liman kontrol deniz aracı 25 Mart Çarşamba günü kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak. Satış ihalesinin muhammen bedeli 400.000,00 TL+%10 KDV olarak açıklandı.

KURALSIZ ŞOFÖRLERE PARA CEZASI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde; sefer sırasında sigara içen, personel çalışma belgesi bulunmayan, tehlikeli araç kullanan, denetim görevlilerinin talimatlarına uymayan, aracını yanlış yere park eden, bağlı olduğu durağın kurallarına riayet etmeyen, kendi durağı dışında çalışan, aracında havalı korna bulunduran, güzergâhını tamamlamayan, reklam izin belgesi olmayan ve güzergâh dışına çıkan 105 şoföre toplam 310.065,00 TL idari para cezası verildi.