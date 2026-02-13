banner1266
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in kontrol botu ihaleye çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık olağan Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir’e ait bir kontrol botunun 25 Mart’ta satış ihalesine çıkarılacağı duyuruldu.

Büyükşehir'in kontrol botu ihaleye çıkıyor

13 Şubat 2026 Cuma 09:49

111 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında; Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın evraklarından oluşan toplam 111 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

 

DENİZ BOTU SATIŞA ÇIKARILIYOR

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Encümen’e sunulan maddede ihale gün ve saati belirlendi. Buna göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait liman kontrol deniz aracı 25 Mart Çarşamba günü kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak. Satış ihalesinin muhammen bedeli 400.000,00 TL+%10 KDV olarak açıklandı.

 

KURALSIZ ŞOFÖRLERE PARA CEZASI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde; sefer sırasında sigara içen, personel çalışma belgesi bulunmayan, tehlikeli araç kullanan, denetim görevlilerinin talimatlarına uymayan, aracını yanlış yere park eden, bağlı olduğu durağın kurallarına riayet etmeyen, kendi durağı dışında çalışan, aracında havalı korna bulunduran, güzergâhını tamamlamayan, reklam izin belgesi olmayan ve güzergâh dışına çıkan 105 şoföre toplam 310.065,00 TL idari para cezası verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor
Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu
Vali İlhami Aktaş, “Türk Kızılay Başiskele Butik” Mağazasını Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, “Türk Kızılay Başiskele...
Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler
Büyükşehir’den dev iftar: 820 STK’dan başkan, yönetim ve üyeler katıldı Büyükşehir’den dev iftar: 820 STK’dan başkan,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor
Kocaeli'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından, kış turizminin önemli merkezlerinden...

Haberi Oku