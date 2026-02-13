Şehir Hastanesi üst geçidinde konfor ve güvenlik artırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi üstgeçidinde kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde üst geçitte zamanla oluşan deformasyonlar giderildi.

ÜST GEÇİTTE KAPSAMLI TADİLAT ÇALIŞMASI

Akçaray Tramvay Durağından Şehir Hastanesi’ne yaya ulaşımını sağlayan üstgeçitte yapılan incelemelerde, çeşitli noktalarda fiziksel bozulmalar tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir A Takımı ekipleri, güvenliği tehdit eden ve kullanım konforunu düşüren alanlarda tadilat çalışması yaptı.

GÜVENLİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLDİ

Gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında üst geçidin deforme olan bölümleri onarılarak daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte üst geçit, vatandaşların güvenli şekilde kullanımına sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliğini artırmak ve ulaşım altyapısını daha konforlu hale getirmek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.