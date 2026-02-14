Büyükşehir’den Ramazan ayına özel her gün onlarca etkinlik; Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehir Kocaeli olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının kentte dopdolu yaşanması için birbirinden güzel programlar hazırladı. Bir ay boyunca her yaşa hitap edecek etkinlikler, İzmit ve Gebze bölgesinde Ramazan’a özgü birlik, beraberlik, paylaşım ve sevginin anlamına en güzel katkıyı sunacak.

İZMİT VE GEBZE’DE ETKİNLİKSİZ GÜN YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerle Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da bolluk, bereket, neşe, huzur ve paylaşımlarla dopdolu geçecek. Bu kapsamda Büyükşehir, 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında idrak edilecek mübarek Ramazan ayı dolayısıyla İzmit ve Gebze’de her gün onlarca etkinlik düzenleyecek. Binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel etkinliklerle de şehirdeki ramazan sevincini taçlandıracak.

İZMİT KENT MEYDANI’NA RAMAZAN ÇADIRI

Kocaeli’de Ramazan, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla muhteşem bir atmosferde başlayacak. Bu kapsamda İzmit Kent Meydanı’nda Ramazan Çadırı kurulacak. İftar öncesi ve sonrasında hem çocuklar hem de yetişkinler için Ramazan eğlenceleri düzenlenecek. Eski Ramazan geleneklerinin yaşatılacağı eğlencelerde, tasavvuf müziğinin önemli sanatçıları da mini konserler verecek.

ORUÇLAR HEP BİRLİKTE AÇILACAK

İftar saatinin gelmesiyle Ramazan Çadırı içinde vatandaşlara ücretsiz iftar verilecek. Kurulacak masalarda aynı anda 1.500 kişi oruç açabilecek. Vatandaşlara 3 çeşit yemeğin yanı sıra iftariyelik ikramında bulunulacak. Büyükşehir’in Türkiye’ye örnek olacak olan organizasyonu 7’den 70’e tüm vatandaşları Ramazan ayının bereketinde bir araya getirecek.

İLK İFTAR 19 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAMI

Ramazan Çadırı’nda ilk iftar ve etkinlikler 19 Şubat Perşembe günü yapılacak. Birinci gün saatler 15.00’i gösterdiğinde Ramazan Çadırı içinde kurulacak sahnede “Başımın Üstünde Yerin Var” masalı minikler için okunacak. İftar saatinden önce ise 18.00’de Tasavvuf Müziği Sanatçısı Feyzullah Çelebi Ramazan etkinliğinin ilk konuğu olarak sahne alacak. Çelebi İftar saatine kadar ilahiler seslendirecek. İftarın ardından Ege ile Gaga minikleri eğlendirecek.

İFTAR ÖNCESİ VE SONRASINDA SAHNE ETKİNLİKLERİ

Çadırda iftar öncesi ve sonrasında yapılacak etkinlikler için sahne kurulacak. Sahnenin ön tarafındaki etkinlikler için ise 200 kişilik oturma düzeni alınacak ve arası şerit bariyerlerle bölünecek. Bu alan iftar yemeği için kullanılacak.

RAMAZAN, GEBZE’DE DE BİR BAŞKA GÜZEL OLACAK

Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de de dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Gebze Kent Meydanı’nda kurulacak Ramazan çadırlarında sahne gösterileri, kültürel programlar, çocuklara yönelik atölyeler, geleneksel Ramazan eğlenceleri ve konserler vatandaşlarla buluşturulacak. Etkinlikler hafta içi her gün 20.00-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek, hafta sonları ise atölyeler 15.00’te başlayacak ve sahne gösterileri akşam saatlerinde devam edecek. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün saat 13.00’te mukabele programı düzenlenecek. “Kutsal Emanetler Sergisi” ise saat 13.00 itibarıyla ziyaretçilere açık olacak. Ramazan boyunca devam edecek etkinliklerde vatandaşların gönül sofralarında bir araya gelmesi ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

GELENEKSEL ATÖLYELER VE HOBİ ÇALIŞMALARI

Ramazan çadırında yetişkinlere yönelik geleneksel el sanatları ve hobi atölyeleri de düzenlenecek. “Bir Dua Bir Tane Tesbih Atölyesi”, “Bir İlmek Bir Tebessüm Atkı Yapımı”, “Gönülden Nakışlar Etamin Tablo”, “Gönül Bağı Örgü”, “Geleneksel Koku ve Ritüeller Koku Kesesi”, “Halat Örgü Supla ve Sepet Yapımı” ve “KOMEK Saç Bakım Atölyeleri” vatandaşlarla buluşturulacak. Çocuklar için ise “Harçlık Kesesi Boyama”, “Kum Boyama” ve “Büzgülü Çanta Boyama Atölyeleri” gerçekleştirilecek.

RAMAZAN DEMEK, ÇOCUK NESEŞİ DEMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her organizasyonunda olduğu gibi Ramazan etkinliklerinde de minik dostlarını ön planda tutmayı ihmal etmedi. Etkinlik saatlerinde Ramazan çadırının dış alanında çocuklar için her gün “Osmanlı Macunu”, “Şerbet”, “Pamuk Şeker” ve “Patlamış Mısır” dağıtımı yapılacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL SAHNE PROGRAMLARI

Ramazan süresince çocuklar için birbirinden renkli sahne gösterileri de programda yer alacak. 20 Şubat’ta “Bir Adada Bir Arada”, 21 Şubat’ta “Masya ve Bulut”, 26 Şubat’ta “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi”, 27 Şubat’ta “Ege ile Gaga”, 28 Şubat’ta “Neşeli Dünyam”, 5 Mart’ta yeniden “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi”, 6 Mart’ta “Maceracı Yüzgeçler”, 7 Mart’ta “Damla’nın Dolabı” sahnelenecek. 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Dr. Feridun Kunak’ın katılımıyla “Ramazan Şifası” programı gerçekleştirilecek. 13 Mart’ta “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”, 14 Mart’ta ise “Z Takımı” çocuklarla buluşacak.

HACİVAT-KARAGÖZ’SÜZ RAMAZAN OLMAZ

İzmit ve Gebze’de kurulacak Ramazan Çadırı’nda bir ay boyunca her gün 15.00-17.00 arasında çocuk atölyeleri düzenlenecek. İftar sonrasında ise Hacivat Karagöz Ramazan neşesi yaşatacak.

BİLİM ŞOV, İBİŞ İLE RAMAZAN, İLLÜZYON GÖSTERİLERİ

Bunun yanı sıra “Bilim Şov’lar”, “Ebru Yapımı”, “Eğitici Atölyeler”, “İllüzyon Gösterileri”, “Bubble Şov”, “Jonglör Gösterileri”, “Keloğlan”, “Masal Atölyeleri”, “İbiş İle Ramazan”, “El Cezire ile Robot Yapıyorum”, “El Biruni” ile “Gökyüzü Hareketleri” gibi etkinlikler çocukların Ramazan neşesine neşe katacak. Cuma ve Cumartesi akşamları lisanslı çocuk müzikalleri, Perşembe ve Pazar akşamları ise çocuk sahne gösterileri düzenlenecek.

RAMAZAN KONSERLERİ MANEVİ ATMOSFER KATACAK

Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf dinletileri de vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenen etkinlikler arasında yer alıyor. Büyükşehir bu dinletilerde Türkiye’nin en önemli tasavvuf müziği sanatçılarını Kocaelililerle buluşturacak. KOMEK Müzik Branşı Orkestrası, 23 ve 25 Şubat ile 2, 4, 9, 12, 16 ve 18 Mart tarihlerinde “Seyr-i Ramazan” konserleriyle sahne alacak. 19 Şubat ve 11 Mart tarihlerinde Murat Taylan ile “Huzur İlahi Grubu”, 24 Şubat ile 3, 10 ve 17 Mart tarihlerinde ise “Aşk-ı Niyâz Mûsikî Derneği Tasavvuf Müziği Topluluğu” Ramazan akşamlarına manevi bir atmosfer katacak.

İLK KONUK FEYZULLAH ÇELEBİ OLACAK

Ramazan gecelerinin ilk konuğu Türk Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Feyzullah Çelebi olacak. Çelebi, 19 Şubat Perşembe günü iftar öncesi ve sonrasında en güzel ilahileri seslendirecek. Ayrıca sevilen sanatçı Harun Beyaz, Tarık Genç, Murat Taylan ve Huzur İlahi Grubu, Tasavvuf İstanbul ve Faslı Nihavend, bu ay içinde Ramazan Çadırı’na konuk olacak.

RAMAZAN KARŞILAMASI YAPILACAK

Ramazan ayının başlamasından bir gün önce ise 18 Şubat Çarşamba akşamı Ramazan karşılaması yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, İzmit Kent Meydanı’nda saatler 19.30’u gösterdiğinde en güzel marşları Ramazan ayı coşkusu için seslendirecek. Gebze Kent Meydanı’ndaki Ramazan etkinlikleri ise yine aynı saat 19.00’da düzenlenecek “Fener Alayı” ile başlayacak. Eskiçarşı’nın girişinden Kent Meydanı’na gerçekleştirilecek yürüyüşe ünlü YouTuber Sertaç Abi de eşlik edecek.

BÜYÜKŞEHİR’DEN RAMAZAN ÇADIRI DESTEĞİ

Ayrıca Kocaeli Vakıflar Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca Mehmet Ali Paşa Camii önünde verilecek olan iftar yemeği organizasyonuna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çadır desteği sağlayacak. Vatandaşlar, bir ay boyunca kurulan çadırda oruçlarını hep birlikte açabilecek. Ramazan süresince her gün 400 kişilik iftar yemeği, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanarak ikram edilecek. Dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da kurulan iftar çadırı, gönülleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olacak.

ETKİNLİKLER 18 MART’TA SONA ERECEK

7’den 70’e herkesi gönülden kapsayacak etkinlikler Ramazanın bereketi ve sevgisini Kocaeli’nde taçlandıracak. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğü organizasyon 18 Mart Çarşamba akşamı sona erecek.