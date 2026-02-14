Anahtar Parti Kocaeli’de STK Çalışmalarında Yeni Dönem

Anahtar Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmalarda yeni bir dönem başladı. Anahtar Parti Kocaeli STK İlişkileri Başkanlığı görevine getirilen Halil Bulut, 12 ilçe STK ilişkileri başkanını bir araya getirerek ilk koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve STK İlişkileri Başkanı Hayati Çetin de görüntülü olarak katıldı. Çetin, sivil toplum kuruluşlarının demokratik toplum yapısındaki önemine dikkat çekerek, teşkilat çalışmalarında STK’larla kurulacak güçlü iletişimin belirleyici rol oynayacağını ifade etti.





Anahtar Parti Kocaeli İl Başkanı Halil Keskinoğlu ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kocaeli genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurulmasının önemine vurgu yapan Keskinoğlu, istişare kültürüyle hareket edilerek ortak akıl çerçevesinde çalışmalar yürütüleceğini belirtti.













Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Halil Bulut, planlı ve programlı bir çalışma süreci yürüteceklerini ifade ederek, “Sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir iletişim ağı kuracağız. Kocaeli’de aktif, verimli ve kapsayıcı bir dönem başlatıyoruz.” dedi.





Toplantıya il ve ilçe STK ilişkileri yöneticileri de katılarak yeni dönem yol haritası üzerine değerlendirmelerde bulundu.





Anahtar Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın önümüzdeki süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla daha yakın iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.Toplantıya Bahri Altınbaş (Kocaeli STK İlişkileri Başkan Vekili),

Yusuf Bilgin (Kocaeli STK İlişkileri Başkan Yardımcısı),

Doğukan Karaçengel (Kocaeli STK İlişkileri Üyesi),

Hakkı Han (Darıca STK İlişkileri Başkanı),

Hakan Öztürk (Dilovası STK İlişkileri Başkanı),

Ahmet Gemici (Çayırova STK İlişkileri Başkanı),

Ahmet Kadıoğlu (Gebze STK İlişkileri Başkanı),

Fatih Sağlam Kardeş (Gölcük STK İlişkileri Başkan Vekili ),

Abdullah Şener (Kartepe STK İlişkileri Başkanı),

Hamza Onay (Körfez STK İlişkileri Başkanı),

Onur Han (İzmit STK İlişkileri Başkanı),

Cüneyt Özcan (Kandıra STK İlişkileri Başkanı),

Atilla Öntürk (Başiskele STK İlişkileri Başkanı),

Faruk Karakuzu (Derince STK İlişkileri Başkanı) ve

Fahri Balsüzen (Karamürsel STK İlişkileri Başkanı) katılım sağladı.