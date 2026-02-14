banner1266
“İhracatın Liderleri Ödül Töreni” Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve Vali İlhami Aktaş, Katılımlarıyla Gerçekleşti

Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen İhracatın Liderleri Ödül Törenine katıldı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 15:04

 Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde  gerçekleşen programda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 İhracatçı listesinde yer alan Gebze Ticaret Odası üyesi 63 firmaya ödülleri, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tarafından verildi.

Gebze Ticaret Odası Tanıtım Filmi ile başlayan programda, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Altıntaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Adil Pelister, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Vali İlhami Aktaş’ın konuşmalarının sonrasında, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat davetlilere hitaplarda bulundu.

Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 İhracatçı listesinde yer alan Gebze Ticaret Odası üyesi 63 firmaya ödülleri verildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.

Ödül törenine Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli AK PARTİ Milletvekilleri; Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli CHP Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcıları; Ö. Volkan Ağar ve Mustafa Tuzcu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Adil Pelister, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK PARTİ İl Başkanı Dr. Şahin Talus, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, OSB Yönetim Kurul Başkanları ve davetliler katıldı.

