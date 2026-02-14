Başkan Büyükakın'dan ihracata tam destek

Gebze'nin ihracat şampiyonu firmalar, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katıldığı törenle ödüllendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, ödül töreninde yaptığı konuşmada sanayicilere ve iş insanlarına seslendi: "Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın."

İLK DURAK MÜSİAD GEBZE

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, günün ilk programında MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdülkadir Anık, yöneticiler ve üyeler ile bir araya geldi. Dernek üyesi sanayici ve iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği programın ardından protokol üyeleri, Gebze Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İhracatın Liderleri Ödül Töreni'ne katıldı.

KOCAELİ'NİN EKONOMİK GÜCÜ TESCİLLENDİ

Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Nail Çiler, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, YRP Milletvekili Mehmet Aşıla, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Adil Pelister, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun katıldığı törene sanayiciler ve iş insanlarının ilgisi yoğundu.

BAKAN BOLAT, RAKAMLARLA KOCAELİ'Yİ ANLATTI

Törende konuşan Bakan Bolat, Kocaeli’nin toplam 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bolat, “Kocaeli, Türkiye’nin mal ihracatının yaklaşık yüzde 12.5'ini gerçekleştiriyor. Gebze ise Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 3.65’ini tek başına yapıyor. Kocaeli, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti. Kocaeli, geçen yıl Türkiye genelinde 11,7 milyar dolarlık net ihracat artışı sağladı" dedi. Bolat, küresel ticarette korumacılığın arttığını vurgulayarak, "Eğer durursak bizi geçerler; gerilersek daha fazla geçerler. Bu nedenle üretmeye, büyümeye ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN ÇAĞRI

Listeye girmeyi başaran firmaları tebrik eden Başkan Büyükakın, “Türkiye'nin yurt dışına mal satıyor olması, Türkiye'nin aslında gelecekteki varlık mücadelesinin de en büyük göstergesi. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomisi için ya var olan süreci verimli hale getireceğiz ya da yeni bir şey bulup daha rekabetçi olacağız. Bunun üçüncü bir başlığı yok. Lafla peynir gemisi yürümez. İş insanlarımızın önü açılmasaydı, rekabetçiliği artıracak teşvik politikaları uygulanmasaydı bunların hiçbiri bugün mümkün olmayacaktı. Daha büyük olmak, dünya piyasalarına yön vermek istiyorsanız, büyük düşünmek zorundasınız. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yanınızdayız, yeter ki siz ihracat yapın” şeklinde konuştu.

63 FİRMA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Abdurrahman Aslantaş törende yaptığı konuşmada, “GTO olarak üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmaları ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmaları temel önceliklerimiz arasındadır” dedi. Adil Pelister ise, “Bizim için Gebze, Türkiye ekonomisinin sahadaki karşılığıdır” dedi. Vali İlhami Aktaş da, “İhracat rakamları içerisinde İstanbul’un ardından Kocaeli ikinci sırada. Kocaeli, 20 yıl önceki ihracat rakamlarını tek başına bir il olarak yakalamış bir şehir" bilgisini verdi. Tören, "İlk 1.000 İhracatçı" listesinde yer alan GTO üyesi 63 firmaya ödüllerin takdim edilmesi ile sona erdi.