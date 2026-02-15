banner1266
Sosyal Yaşam Merkezi’nde durmaksızın çalışılıyor

Kocaeli’yi geleceğe hazırlayan ve sosyal sorumluluk bilinciyle önemli yatırımları birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e herkesin yaşamına dokunacak Sosyal Yaşam Merkezi’nde yüksek tempo ile çalışıyor. Eski İnterteks Fuar Alanı’nda yükselen merkezde pek çok imalat eş zamanlı olarak yerine getiriliyor.

Sosyal Yaşam Merkezi'nde durmaksızın çalışılıyor

15 Şubat 2026 Pazar 09:44

 YOĞUN İMALAT SÜRECİ YAŞANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her kesime hitap eden projeleri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnterteks Fuar Alanı’nda inşasına hızla devam edilen Sosyal Yaşam Merkezi; kentin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına yön verecek. Her yaş grubundan insana hizmet edecek merkezde yoğun bir imalat süreci yürütülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında konservatuvar binası çelik imalatları ve gastronomi binası çelik imalatları devam ediyor. Girişimcilik ve Dil Akademisi binalarının çelik elemanları kumlama atölyesinde işlenerek önümüzdeki günlerde sahaya indirilecek.

 

1600 KW’LIK TRAFO SAHAYA İNDİRİLDİ

Nizamiye binasının çelik elemanları çelik atölyesinde işlenirken, kütüphane binasının kısım temel donatı imalatı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde atılacak temel betonu sonrasında su deposu hariç betonarme imalatlar tamamlanmış olacak. Bina temel hafriyatlarının tümünün tamamlandığı projede, 1600 kW’lık trafo sahaya indirilerek OG hattı deplasesi yapılmaya başlandı.

 

ŞEHRİN YENİ YAŞAM MERKEZİ OLACAK

Yaklaşık 17 bin 390 m² kapalı alana sahip olacak merkez; konservatuar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik ve sivil toplum merkezleri gibi birçok sosyal ve kültürel birimi bünyesinde barındıracak.

 

HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET EDECEK

Proje tamamlandığında 7’den 70’e tüm Kocaelililerin faydalanabileceği modern bir kompleks ortaya çıkacak. 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema-etkinlik salonu ve tanıtım merkezi yapının önemli bölümleri arasında yer alıyor.

