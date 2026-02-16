banner1266
Özel Körfezim Eğitim Kurumları’ndan Vatan ve Bayrak Temalı Anlamlı Program

Özel Körfezim Eğitim Kurumları öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan vatan ve bayrak temalı şiir ve türkü programı, izleyenlere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı. Birlik, beraberlik ve milli değerlerin ön plana çıktığı etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

16 Şubat 2026 Pazartesi 10:12

Programa, Mustafa Demirelli ve kıymetli eşi Tuğba Demirelli başta olmak üzere, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Emine Yurt, Körfezim Eğitim Kurumları Kurucu ve Kurucu Temsilcisi Naci Akçay, Körfezim Anadolu ve Fen Liseleri Müdürü Halim Bayar, Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin, İlkokul Müdürü Çiğdem Aytekin ile çok sayıda veli, öğretmen ve öğrenci katılım sağladı.
Program kapsamında, Körfezim Eğitim Kurumları ilkokul öğretmenlerinden oluşan koro tarafından seslendirilen memleket temalı türküler büyük beğeni topladı. Türküler aracılığıyla milli birlik ve beraberlik duygusu salonda güçlü şekilde hissedildi.
Etkinliğin en anlamlı bölümlerinden biri ise üçüncü sınıf öğrencilerinin okuduğu “Türkiyem, Vatan, Bayrak” temalı şiirler oldu. Minik öğrencilerin sergilediği performans, izleyicilere duygu yoğunluğu yaşattı ve büyük alkış aldı.
Özel Körfezim Eğitim Kurumları yetkilileri, milli ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, programa katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür etti.

