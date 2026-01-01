banner1221
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, “Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda mutlu sona yaklaştık”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırdığı prestijli projeler arasında yer alan ‘Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Tamamlanmasına çok az kalan proje hakkında konuşan Çiftçi, “Mutlu sona yaklaştık” dedi.

Çiftçi, 'Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda mutlu sona yaklaştık”

01 Ocak 2026 Perşembe 10:05

 Çayırova’nın spor altyapısına sınıf atlatacak ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek standartlarda inşa edilen Çayırova’nın yeni spor salonunda çalışmalarda sona gelindi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve tamamlanmasıyla birlikte 10 branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına olanak sunacak, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FİBA) standartlarına uygun bir şekilde inşa edilen basketbol sahasıyla, bölgenin en önde gelen spor yatırımlarından olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Projedeki son durumu yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Mutlu sona yaklaştık” açıklamalarında bulundu.

 

BAŞKAN ÇİFTÇİ, “YÜKLENİYOR”

Atatürk Mahallesi’nde 5 dönüm arazide inşa edilen ve yaklaşık 3 bin 500 kişilik tribün kapasitesiyle tamamlanmasının ardından Çayırova Belediyesi Basketbol takımına ev sahipliği de yapacak salondaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “ Yükleniyor. İlçemizin spor altyapısına değer katacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda mutlu sona yaklaştık.

 

“GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLACAK”

Çalışmalarının büyük bölümünü tamamladığımız bu büyük eseri, çok kısa bir süre sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Gençlerimizi spora yönlendirecek, yeteneklerini keşfedecek ve onları geleceğin yıldız sporcuları olarak yetiştirecek spor kompleksi; Spor Kenti Çayırova vizyonumuzun güçlü bir parçası olacak.” Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın en kısa sürede tamamlanarak 7’den 70’e tüm Çayırovalıların hizmetine açılması bekleniyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da hal binasına ulaşım güçlendi Çayırova’da hal binasına ulaşım güçlendi
Sosyal yardımlar, 2025 yılında da hız kesmedi Sosyal yardımlar, 2025 yılında da hız kesmedi
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 2026 MESAJI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 2026 MESAJI
2025’te alt ve üstyapıda yoğun çalışma 2025’te alt ve üstyapıda yoğun çalışma
2025 Darıca’da sözlerin tutulduğu bir yıl oldu 2025 Darıca’da sözlerin tutulduğu bir yıl oldu
Körfez Mimar Sinan’da 28 sokak elden geçiyor Körfez Mimar Sinan’da 28 sokak elden geçiyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’da hal binasına ulaşım güçlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde girilmedik sokak bırakmıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi...

Haberi Oku